Sau va chạm giao thông, tài xế Mercedes lấy vợt tennis 'đi đường quyền' với đôi nam nữ

Theo thông tin trên báo Giao Thông, sự việc xảy ra vào 22h30 ngày 12/5 tại ngã tư đường Thanh Niên (Hà Nội) và được người đi đường ghi lại.

Theo đó, trong quá trình tham gia giao thông, chiếc xe ô tô Mercedes đã xảy ra va chạm với một xe máy do đôi nam nữ thanh niên điều khiển. Lúc này, thay vì hòa giải, 2 bên đã lao vào nhau "xô xát". Thậm chí, tài xế ô tô đã mở cốp lấy vợt tennis để "đi đường quyền" với hai người đi xe máy.

Được biết, sau đó vụ ẩu đả đã được người dân can ngăn kịp thời nên không gây hậu quả gì lớn.

Thanh Hóa: Xác định danh tính tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 23h30 ngày 11/5, tại Km 335+600 QL1A (đoạn qua địa phận Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chị Nguyễn Thị Loan (SN 1974, ngụ ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa ) đang đi bộ gánh các sọt đựng vỏ lon bia, chai nhựa thì bịmỏ chiếc xe ô tô va vào. Hậu quả là chị Loan bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Chiếc xe gây tai nạn sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, tổ TTKS do Đại úy Trịnh Văn Thịnh - cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương làm tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy người phụ nữ nằm bất động dưới đường, Đại úy Thịnh đã cởi áo băng bó, cầm máu cho nạn nhân và cùng người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương trích xuất camera an ninh, thu thập các chứng cứ và xác định chiếc xe ô tô gây tai nạn mang BKS 89C-213.07 do Trần Kim Nam (SN 1988, ngụ ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Hiện cơ quan chức năng đang yêu cầu lái xe đến làm việc và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Hòa Bình: Xe máy va chạm nhau trên đường Hồ Chí Minh, 1 người tử vong tại chỗ

Mới đây, Công an huyện Lạc Thủy ( Hòa Bình ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Bùi Văn Hải (SN 1977, trú tại Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: ATGT

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h ngày 12/5, anh Hải điều khiển xe máy BKS 28G1-166.07 chở vợ là Vàng Thị Hương (SN 1974) và con gái Bùi Thị Hà (SN 2017) đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Hà Nội đi Thanh Hóa.



Tới Km 466+300m thuộc thôn Sói, xã Phú Thành (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) xe của anh Hải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 55P1-4365 do ông Đinh Văn Liệu (SN 1943, trú tại thôn Sói, xã Phú Thành huyện Lạc Thủy) điều khiển từ xã Phú Thành ra đường mòn Hồ Chí Minh rẽ về hướng Thanh Hóa.

Sau va chạm mạnh, anh Hải tử vong tại chỗ, ông Liệu và chị Hương bị thương. 2 xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Lạc Thủy điều tra làm rõ.

Thanh Hóa: Xe tải mất lái cày nát dải phân cách giữa đường





Theo nội dung đoạn clip được camera hành trình của một chiếc xe phía sau ghi lại được. Chiếc xe tải đang di chuyển trên đường thì đột ngột mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả là chiếc xe hư hỏng nặng. Được biết, vụ tai nạn xảy ra tối ngày 10/5 trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Nghệ An: 2 xe máy tông nhau kinh hoàng trong đêm, 3 người bị thương nặng

Vào lúc 20h38 ngày 12/5, trên Quốc lộ 46 thuộc địa bàn xã Trung Sơn, huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người bị thương nặng.

Các hộ dân sinh sống gần khu vực trên cho biết, thời điểm trên, họ nghe thấy có một rít của phanh xe và tiếng va chạm cực lớn. Khi chạy ra, thì phát hiện, xe máy BKS 37D1-957.67 do một nam thanh niên chở một phụ nữ lớn tuổi (cùng ở xóm 2 Trung Sơn, Đô Lương) và xe máy BKS 60B1-657.79 do một nam thanh niên (ở xóm 4, Trung Sơn, Đô Lương) điều khiển đã đâm vào nhau.

3 nạn nhân ngã văng ra đường trong tình trạng trọng thương: 2 nam thanh niên bị thương rất nặng ở vùng mặt, máu chảy từ mắt và mũi khá nhiều; còn người phụ nữ lớn tuổi bị gãy chân, xương đầu gối bật ra ngoài. Người dân đã sơ cứu 3 nạn nhân và nhanh chóng gọi xe đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kiều Đỗ (t/h)