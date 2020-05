Tài xế xe 7 chỗ đạp nhầm chân ga kéo lê người đàn ông 5 mét

Theo nội dung đoạn video, một người đàn ông mặc áo đen, đội nón lá đang đứng rửa xe ô tô tải thì một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu xám bạc lao thẳng tới tông trúng.

Trước đó chiếc xe ô tô này đang di chuyển rất chậm nên nhiều người cho rằng tài xế này đã đạp nhầm chân ga. Hậu quả là người đàn ông và cả chiếc xe tải bị tông trúng và ủn đi tới 5 mét.

Your browser does not support HTML5 video.

Chứng kiến sự việc, nhiều người cho rằng người đàn ông sẽ khó lòng sống sót hoặc ít nhất là sẽ bị thương sau tai nạn. Tuy nhiên, rất may, sau khi chiếc xe dừng lại, người này đã lập tức có thể đứng dậy và không có dấu hiệu gì cho thấy anh ta bị thương nặng.

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 9h37 ngày 13/5 và được camera giám sát nhà dân ghi lại. Vụ va chạm khiến người đàn ông bị thương nhẹ, xe 7 chỗ cũng bị móp méo phần đầu.

Lái xe ô tô trên cầu Long Biên gây ùn tắc tài xế bị phạt 1,5 triệu đồng

Mới đây, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) cho biết vừa lập biên bản xử phạt lái xe Mazda CX-5 đi trên cầu Long Biên gây ùn tắc giao thông.

Trước đó, tối ngày 11/5, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại hình ảnh chiếc xe hiệu Mazda CX-5 BKS 30F-326.23 lưu thông trên cầu Long Biên - cây cầu vốn chỉ dành cho xe đạp, mô tô, xe máy và người đi bộ, khiến hàng loạt phương tiện đi phía sau ùn tắc.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Đội CSGT số 1 đã khẩn trương vào cuộc xác minh, mời chủ xe ô tô vi phạm lên trụ sở đơn vị để làm việc. Tại đây, Đội CSGT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với phương tiện đang điều khiển", theo điểm b, khoản 4, điều 5, Nghị định 100 của Chính phủ, mức phạt 1,5 triệu đồng, kèm theo hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Va chạm với xe container trên QL5, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Your browser does not support HTML5 video.

Theo thông tin trên báo Giao Thông, thời điểm trên, xe container BKS 29C-72912 đang di chuyển theo hướng đi Hải Phòng, đến đoạn nút giao rẽ vào khu đô thị Ocean Park thì bất ngờ xảy ra va chạm vào xe máy do một người đàn ông điều khiển sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã ra đường và bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Hiện lực lượng chức năng đã giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bạc Liêu: 2 xe máy va chạm, 1 người tử vong

Tai nạn giao thông hôm nay , cũng vào thời điểm 8h, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng xảy ra tai nạn khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Nạn nhân là bà Trần Thị Lệ (57 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Báo VOV đưa tin, vào thời gian trên, ông Trương Văn Chiến (53 tuổi) điều khiển chiếc xe máy BKS 94D1-263.23 chở bà Lệ lưu thông trên đường 23/8, hướng từ Bến xe Bạc Liêu về tỉnh Cà Mau.

Khi đến đoạn ngang ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan (thuộc phường 8, Thành phố Bạc Liêu) xe máy này đã va chạm với xe máy BKS 71H2-1803 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển theo chiều ngược lại với tốc độ nhanh.

Sau tai nạn, bà Lệ ngã xuống đường tử vong tại chỗ, ông Chiến và người đàn ông chạy xe máy BKS 71H2-1803 bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Được biết, ông Chiến và bà Lệ đi thăm con ở Thành phố Bạc Liêu trên đường trở về nhà thì xảy ra tai nạn.

Đà Nẵng: Đón con đi học về, nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong

Khoảng 17h ngày 13/5, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Cụ thể, chị T. (giáo viên một trường học ở quận Hải Châu) đang điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số tỉnh Quảng Trị đang chở con đi học về trên đường Phan Bội Châu (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), đến ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ biển số 43A-381.xx.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm

Cú tông mạnh khiến xe máy cuốn vào gầm ô tô và bị kéo lê 3 m trên mặt đường. Sau tai nạn, chị T. tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương được người dân đưa đi bệnh viện ngay sau đó.

Sau sự việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm: Người đàn ông đi Grab ra giữa ngã tư rồi tẩm xăng tự thiêu

Kiều Đỗ (t/h)