Thót tim cảnh cụ bà sang đường bị xe tải hất văng

Thót tim cảnh cụ bà sang đường bị ô tô hất văng

Thấy xe tải đang đi tới với tốc độ cao nhưng bà cụ vẫn chạy băng qua đường. Do không kịp xử lý nên tài xế xe tải đã quẹt phải bà cụ. Hậu quả là nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, bị thương rất nặng và phải đi viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La và được camera an ninh của nhà dân ghi lại vào chiều 14/4/2020.

TP.HCM: Va chạm với xe đầu kéo, nam thanh niên chết thảm dưới bánh xe

Tai nạn giao thông hôm nay 15/4/2020, vào khoảng 9h sáng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại quận 2, TP.HCM khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên báo Giao Thông, thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 61C-216.47 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định theo hướng từ Mai Chí Thọ đi vòng xoay Mỹ Thuỷ.

Khi đến vòng xoay, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Võ Chí Công thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 51H5-1878 lưu thông cùng chiều do một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển. Hậu quả là nam thanh niên ngã văng xuống đường, cuốn vào gầm xe đầu kéo và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tai nạn khiến giao thông khu vực vòng xoay Mỹ Thủy xảy ra ùn tắc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 2 đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng Nai: Vây bắt đoàn "xe vua" trên quốc lộ giữa đêm

Khuya 14/4 đến rạng sáng 15/4, đích thân Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng vây bắt đoàn "xe vua" trên tuyến Quốc lộ 51 và Tỉnh lộ 25B, đoạn thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành.

Theo phản ánh của người dân sống ven Quốc lộ 51, thời gian qua trên quốc lộ có rất nhiều xe bồn, xe ben chạy như hổ vồ trên đường. Những xe này được gọi là "xe vua" vì ngang nhiên vượt đèn đỏ, gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm nhưng lại không được xử lý "không đến nơi đến chốn" khiến nhiều người nghi ngờ có thế lực "bảo kê" cho các phương tiện này lộng hành, theo VTC News.

Khoảng 23h ngày 14/4, một tổ công tác gồm CSGT, cảnh sát cơ động đã đồng loạt kiểm tra đoàn xe chở than trên 2 tuyến đường trên và tiếp cậm, đưa về xử lý 5 chiếc xe khác lẩn trốn tại trạm dừng chân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều tài xế không có bằng lái, một số người dương tính với ma túy.

Vắng CSGT, người Hà Nội vô tư vi phạm an toàn giao thông

Trong thời gian cách ly toàn xã hội , tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến ở Thủ đô Hà Nội.

Các hình ảnh người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, người tham gia giao thông đè vạch kẻ đường, vượt đèn đỏ có xu hướng gia tăng trong những ngày cuối thực hiện cách ly xã hội

Tình trạng trên một phần là do ý thức kém của người dân, một phần là lực lượng cảnh sát giao thông phải dàn mỏng, căng mình tại các chốt chặn chống dịch COVID-19.

Tài xế gặp họa vì chạy ngược chiều trên đường

Người đàn ông điều khiển xe máy ngược chiều bất ngờ xảy ra va chạm với 2 người trên xe máy đi từ bên trái đường ra. Chưa dừng lại, sau va chạm, người đàn ông và phương tiện còn bị một chiếc ô tô tông phải và ngã văng trên đường. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường phố tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan

