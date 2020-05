Thót tim người đàn ông bị container tông gục vì sang đường bất cẩn

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy bị container tông gục khiến những người xem phải thót tim.

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông điều khiển xe máy sang đường tại một ngã tư khi đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển sang xanh. Lúc này một chiếc xe container mang BKS Hải Phòng di chuyển với tốc độ cao lao tới, tông vào xe máy khiến cả người và xe ngã ra đường. Hậu quả là người đàn ông bất tỉnh nằm trên đường, chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết, vụ việc xe container tông văng người đàn ông đi xe máy xảy ra vào ngày 13/5, tại ngã tư cầu Hàn thuộc phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Phạt 7 triệu, tước bằng lái 3 tháng tài xế dừng xe hút thuốc trên cao tốc

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết vừa lập biên bản xử lý 2 trường hợp đỗ xe ô tô trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng không đúng nơi quy định.

Cụ thể vào 9h57 ngày 14/5, bằng hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT thuộc Đội 2 phát hiện 2 ô tô con BSK 15A-546.XX và ô tô con 15A-539.XX có hành vi đỗ xe để hút thuốc trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại Km 51+500 hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng CSGT thuộc Đội 2 đã dừng 2 phương tiện trên để lập biên bản xử lý 2 lái xe là anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1990) và Vũ Kim H. (SN 1991 trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Với hành vi vi phạm, căn cứ các quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, mỗi lái xe sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Tai nạn giao thông làm Cầu Vĩnh Tuy tắc đường nhiều giờ

Vào khoảng 7h ngày 15/5, trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô bán tải BKS 29C-431.89 và một xe máy. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào thời điểm đầu giờ sáng khiến giao thông trên cầu Vĩnh Tuy tắc nghẽn nhiều giờ ở phía đầu cầu Vĩnh Tuy hướng Minh Khai sang Long Biên.

Hướng từ Long Biên vào nội thành cũng ùn tắc nghiêm trọng do có nhiều người dân hiếu kỳ tới xem tai nạn trên cầu. Tình trạng lấn làn đường cũng xảy ra khiến giao thông càng tắc nghẽn.

Nghệ An: Xe máy "đấu đầu" xe tải, nam nhân viên ngân hàng tử vong

Vào khoảng 11h30 ngày 14/5, trên đường Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính và BKS) lưu thông trên đường Phong Đình Cảng, đến gần vòng xuyến ngã năm Hải quan thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 29C-698.49 chở hàng đông lạnh đang chạy theo chiều ngược lại.

Va chạm mạnh khiến người đàn ông cùng phương tiện ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là nhân viên công tác trong ngành ngân hàng trên địa bàn TP Vinh.

Kiều Đỗ (t/h)