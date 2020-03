Thót tim cụ ông bị ô tô tông ngã bay vì tránh xe đi ngược chiều

Tránh xe máy đi ngược chiều, cụ ông bị ô tô tông ngã bay trên đường

Tai nạn giao thông hôm nay ngày 16/3, mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống giao thông thót tim giữa 1 xe ô tô và 1 người đi xe đạp xảy ra vào 8h sáng trên đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo đó, một cụ ông đi xe đạp trong khi tránh một người đi xe máy di chuyển ngược chiều đã xảy ra va chạm với xe ô tô Mazda màu trắng đi phía sau. Hậu quả là cụ ông bị chiếc ô tô hất văng xuống đường.

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người đã nhanh chóng lại gần giúp đỡ người bị nạn. Rất may, do chiếc ô tô đi chậm nên va chạm giao thông không quá mạnh, cụ ông vẫn tỉnh táo và có thể đi lại được.

Bình Định: Ngã ra đường sau va chạm với ô tô, người đàn ông bị xe tải cán tử vong

Hiện trường tai nạn nghiêm trọng ngày 16/3. Ảnh: ATGT

Theo thông tin trên báo Giao Thông, thời điểm trên, anh Nguyễn Văn An (SN 1970, trú KV4 phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) điều khiển xe máy BKS 77H1-422.74 lưu thông theo hướng từ TP Quy Nhơn về ngã ba Diêu Trì (Tuy Phước). Đến khu vực ngã ba Phú Tài (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), xe này đã xảy ra va chạm với ô tô BKS 77A-106.14 do anh Nguyễn Tất Tiền (SN 1993, trú tại xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) điều khiển.

Sau khi va chạm với ô tô, anh An và xe máy ngã xuống đường, đúng lúc này, xe tải BKS 81C-121.26 do Nguyễn Công Anh (SN 1969) điều khiển bất ngờ đi tới tông vào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Dừng xe giữa làn đường khẩn cấp trên cao tốc để... bắn chim

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ bức ảnh chụp tại cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cho thấy, một chiếc xe Ford 7 đỗ lại ở làn đường khẩn cấp, người tài xế đứng gần đó mang theo một vật dụng gần giống như súng tự chế để... ngắm bắn chim. Hành động này của người tài xế trong bức ảnh khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Người đàn ông ngang nhiên dừng xe ở làn khẩn cấp bên đường để bắn chim.

Ngay sau khi vừa nhận được thông tin, Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT đã điều tra và lập biên bản xử lý tài xế Vũ Huy D. (trú tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh), điều khiển xe ô tô BKS14C-186.xx đã tự ý dừng xe lại trên làn dừng khẩn cấp ở Km5 cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để bắn chim.

Ngành đường sắt tạm dừng nhiều đoàn tàu vì COVID-19

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt, từ ngày 16/3, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu địa phương để phòng tránh dịch COVID-19 lây lan.

Ở khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội tạm dừng 10 mác tàu trên các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên, Yên Viên - Hạ Long.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tạm ngừng tàu HP1 chạy ga Hà Nội lúc 6h hàng ngày, tàu LP2 chạy ga Hải Phòng lúc 6h10 hàng ngày. Tàu HP2 chạy Hải Phòng sẽ chỉ chạy lúc 18h40 vào thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Tàu LP7 chạy ga Long Biên sẽ chỉ chạy lúc 18h26 thứ Sáu hàng tuần, Tàu LP7 chạy ga Hà Nội sẽ chỉ chạy lúc 18h15 Chủ nhật hàng tuần.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội hoàn trả toàn bộ tiền vé đối với hành khách đã mua vé các đôi tàu tạm dừng chạy. Ảnh: VTC News

Các đôi tàu QT1/QT2 Hà Nội - Thái Nguyên, DD5/DD6 Hà Nội - Đồng Đăng, 51501/51502 Yên Viên - Hạ Long sẽ chỉ chạy vào Chủ nhật hàng tuần.

Đôi tàu SP1/2 Hà Nội - Lào Cai bị tạm dừng. Đôi tàu NA1/2 Hà Nội - Vinh và ngược lại đang chạy hàng ngày sẽ chuyển sang chỉ chạy cuối tuần.

Ở khu vực phía Nam, tạm dừng chạy đôi tàu SQN1/2 Sài Gòn - Quy Nhơn; đôi tàu SPT1/2 Sài Gòn - Phan Thiết chỉ chạy thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tàu SE21/22 có hành trình Sài Gòn - Huế và ngược lại sẽ cắt bớt hành trình, chỉ chạy Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại.

Kiều Đỗ (t/h)