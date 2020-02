Lái xe kiểu 'tự sát' giữa ngã tư, nam thanh niên bị xe tải lùa vào gầm phanh tóe lửa

Theo hình ảnh trong đoạn clip, một nam thanh niên mặc áo trắng, không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Tới khu vực ngã tư đường, xe máy bất ngờ tăng tốc. Đúng lúc này, ô tô tải từ phía sau lao tới, lùa xe máy vào gầm. Xe tải phanh gấp tóe lửa tuy nhiên vẫn cán trúng nam thanh niên.

Được biết, sự việc xảy ra vào 23h05 ngày 15/2, tại ngã tư gần khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thừa Thiên - Huế: 2 xe khách và xe đầu kéo va chạm, 1 người chết tại chỗ

Tai nạn giao thông hôm nay , vào lúc 7h30, trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn liên hoàn. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ BKS 74B-00002 lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến địa điểm trên đã cố vượt xe đầu kéo 29C-50947 kéo theo rơ mooc 29R-03358 chạy hướng cùng chiều lúc này đang chuẩn bị lên dốc.



Đúng lúc này, ở làn đường đối diện có xe khách giường nằm BKS18B-01648 đang chạy tới. Do bất ngờ, tài xế xe giường nằm đạp phanh, đánh lái khiến xe xoay ngang đường. Xe 16 chỗ không kịp tránh đâm sầm vào giữa chiếc xe giường nằm và quay ngược đầu lao vào xe đầu kéo.

Sau khi nhận được tin báo về tai nạn liên hoàn , Trung tâm Cấp cứu 115, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhanh chóng điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Ít nhất 1 nạn nhân đã tử vong, 6 nạn nhân khác bị thương phải lên xe cấp cứu.



Được biết, tất cả đều là hành khách và tài xế xe 16 chỗ. Trong đó, nạn nhân tử vong là người ngồi bên phải ghế lái.

Bình Dương: Xe máy va chạm với xe khách khi qua đường, cả gia đình thương vong

Hồi 21h30 ngày 16/2, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Các nạn nhân là 3 người trong một gia đình.

Cháu bé 5 tuổi bị xe khách cán tử vong tại chỗ. Ảnh: Tiền Phong

Thời điểm xảy ra tai nạn, một gia đình chở theo con nhỏ di chuyển trên quốc lộ 13 theo hướng từ TP.HCM đi Bình Dương. Đến đoạn trước công ty Tân Hiệp Phát (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xe máy quay đầu để qua đường thì bất ngờ bị một chiếc xe khách biển số An Giang tông vào.

Sau va chạm, cả gia đình đi xe máy ngã xuống đường, bé trai P.M.D. (5 tuổi) bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Hai vợ chồng nạn nhân cũng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Vượt ẩu, tài xế xe máy bị ô tô húc bay lên không

Theo nội dung clip, một người đàn ông điều khiển xe máy cố gắng vượt xe container đi trước. Do thiếu quan sát, người này lao nhanh ra làn đường ngược chiều, đúng lúc một chiếc ô tô đang đi tới.

Hậu quả là giữa ô tô và xe máy xảy ra va chạm, nam tài xế bị húc bay lên không trung, chiếc xe máy cũng hư hại nặng. Hình ảnh trong clip cho thấy, sau sự việc, nạn nhân bị thương khá nặng và không thể đứng dậy.





Hà Nội: Xe cẩu bơm bê tông mất lái, nghiền nát dải phân cách đường vành đai 3

Tin Tin tai nạn giao thông mới nhất, sáng 17/2, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tối 16/2 đã xảy ra tai nạn liên quan đến ô tô cẩu bơm bê tông cán nát dải phân cách đường vành đai 3.

Tai nạn trên khiến vành đai 3 ùn tắc hàng km. Ảnh: ATGT

Cụ thể, vào thời điểm gần 22h đêm 16/2, ô tô cẩu bơm bê tông của Công ty TNHH kinh doanh vận tải Thuận Phong lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao hướng từ siêu thị Big C về Cầu Giấy. Đến đoạn đối diện toà nhà Keangnam, xe này bất ngờ tông vào dải phân cách giữa tuyến đường. Hậu quả là hàng chục mét dải phân cách bị nghiền nát, đầu xe cẩu hưu hỏng nặng.

"Rất may, thời điểm trên, ít phương tiện lưu thông nên xe tải cẩu bê tông không đâm vào phương tiện nào cả. Tài xế xe tải cẩu bê tông may mắn không sao. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, hướng đường vành đai 3 trên cao đi về Mai Dịch bị ùn ứ giao thông hàng km", chỉ huy Đội CSGT số 6 thông tin trên báo Giao Thông.



Kiều Đỗ (t/h)