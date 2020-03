Tai nạn giao thông ngày 17/3/2020, điều khiển xe máy tạt đầu container, nữ tài xế ngã nhào trước bánh xe và bị cuốn vào gầm nhưng may mắn thoát chết.

Đứng tim khoảnh khắc nữ tài xế tạt đầu, ngã nhào trước bánh xe container

Theo nội dung clip được chia sẻ trên mạng xã hội , một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước do một người phụ nữ điều khiển.

Sau va chạm, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe và bị cán nát bét. Người phụ nữ may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng ở 2 chân và phải nhập viện cấp cứu.

Toàn bộ diễn ra vụ tai nạn đã được camera an ninh khu vực gần đó ghi lại. Dựa trên các hình ảnh, có thể thấy thời điểm xảy ra tai nạn người phụ nữ điều khiển xe máy dường như đã tạt đầu chiếc xe container. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h51 ngày 16/3, trên QL 1K, đoạn qua phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hà Nội: Tài xế say xỉn gây tai nạn ở Kim Mã

Tai nạn giao thông mới nhất , 13h ngày 17/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ) nhận được tin báo của người dân có một tài xế ô tô gây tai nạn trên đường Kim Mã hướng đi Đào Tấn.

Nhận được tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả xác minh cho thấy, thời điểm trên, ô tô 29A-277.05 do anh Huỳnh Tiến D. (SN 1971, ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị ô tô 29A-858.14 do tài xế Nguyễn Ai B. (SN 1976, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) điều khiển đâm trúng.

Tài xế say xỉn chống đối, nhiều lần từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: ATGT

Tổ công tác đã phải nhiều lần yêu cầu tài xế Nguyễn Ai B. chấp hành kiểm tra nồng độ cồn người này mới hợp tác. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế này vi phạm 0,975 mi-li-gam/lít khí thở - vượt hơn 2 lần mức vi phạm cao nhất.

"Với vi phạm này, tài xế Nguyễn Ai B. sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng tước GPLX từ 22-24 tháng, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày”, Đại uý Nguyễn Mạnh Trung cho biết.

"Dám" tạt đầu container, ô tô con bị đâm vỡ nát

Tai nạn giao thông hôm nay , chiếc xe ô tô con BKS 99A-xxx di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, hướng đi Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều phía sau.

Sau tai nạn, xe ô tô con bị tông vỡ nát một bên, rất may là không có thiệt hại nào về người.

Bình Phước: Hai xe máy đấu đầu, 3 người thương vong

Khoảng 22h40 tối ngày 16/3, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người thương vong.

2 xe máy vỡ nát sau va chạm kinh hoàng. Ảnh: Công Lý

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Hữu T. (22 tuổi, trú tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy BKS 93P2-557.xx chạy tốc độ cao trong làn ôtô trên Quốc lộ 14, hướng từ TP Đồng Xoài đi huyện Chơn Thành thì bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với xe máy ngược chiều BKS 93M1-105.xx do Nông Hoàng Đức Th. (17 tuổi, trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển chở bạn gái.

Sau va chạm kinh hoàng, cả 3 người ngã văng ra đường, trong đó, Th. đập đầu xuống đất, tử vong tại chỗ. Anh T. và cô gái ngồi phía sau Th. ngã văng ra đường, bất tỉnh. Cả 2 được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Người đàn ông bị tàu hàng tông văng trong đêm



Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h50 tối 16/3, tàu hàng số hiệu SH4 đang lưu thông trên đường sắt Bắc - Nam theo hướng Vinh - Hà Nội, khi đến km 265+400 thuộc địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thì tông phải nam thanh niên Phạm X.Th. (SN 1982 trú tại xã Diễn Đoài, Diễn Châu) đang băng qua đường.

Tàu chở hàng dừng lại sau khi xảy ra tai nạn giữa đêm. Ảnh: VOV

Hậu quả là anh Th. bị đâm ngã văng ra xa. Ngay sau khi phát hiện tai nạn, lái tàu đã thực hiện dừng khẩn cấp và cùng với cơ quan chức năng đưa nạn nhân đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Kiều Đỗ (t/h)