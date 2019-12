Khiếp vía 2 xe tải 'rủ nhau' tông sập nhà dân lúc rạng sáng

Tai nạn giao thông hôm nay 18/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 5h sáng trên quốc lộ 1A, đoạn đường tránh thị xã Hồng Lĩnh thuộc thôn 3 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo nguồn tin từ báo Hà Tĩnh, thời điểm trên, xe tải BKS 61C-269.24 và xe tải BKS 35C-057.08 lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 1A, hướng từ TP Vinh đi Hà Tĩnh với tốc độ khá cao. Không hiểu lý do gì sau đó 2 xe cùng lao sang bên phải đâm thẳng vào căn nhà của gia đình ông Bình ở bên đường khiến một phần căn nhà bị đổ sập. Rất may, bức tường ngăn cách với phòng ngủ không đổ nên cả gia đình gồm ông Bình, bà Sơn và 2 con nhỏ đều bình an vô sự.

Hiện cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hà Tĩnh: Ô tô 16 chỗ va chạm với xe chở gas, tài xế tử vong trong cabin

Cũng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ với xe đầu kéo chở gas, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Đội CSGT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối hôm qua tại km 497+500 Quốc lộ 1A, thuộc xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đầu xe khách vỡ nát sau tai nạn. Ảnh: Công Lý



Cụ thể, vào lúc 22h30, xe ô tô 16 chỗ BKS 29D-523.76 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm chính diện vào xe đầu kéo BKS 38C - 000.26 chở đầy bình gas, đang quay đầu sang đường.

Lực đâm mạnh làm chiếc xe ô tô 16 bóp méo cabin, tài xế tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, xe ô tô chỉ có duy nhất tài xế.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đắk Lắk: Sĩ quan quân đội gặp nạn tử vong vì "đối đầu" xe 16 chỗ

Tin tai nạn giao thông mới nhất , ngày 18/12, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô 16 chỗ và xe máy khiến 1 người tử vong. Đáng chú ý, nạn nhân là sĩ quan quân đội Nguyễn Xuân D. (SN 1983, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) hiện đang công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk).

Sĩ quan quân đội tử vong sau tai nạn. Ảnh: Tổ Quốc

Theo báo Tổ Quốc, sự việc xảy ra vào lúc 18h30 ngày 17/12, tại Km 113+100, quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm trên, xe ô tô 16 chỗ BKS 47B-019.46 do tài xế Đoàn Đình Thoại (SN 1989, ngụ huyện Ea Kar) điều khiển lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi huyện Ea Kar, đến đoạn qua xã Ea Phê thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy BKS 47R2-4181 do anh Nguyễn Xuân D. điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Va chạm mạnh làm anh D. ngã ra đường, bị thương nặng sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh niên chết cháy bất thường cạnh xe máy bên vệ đường

Sáng 18/12, Công an huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa thực hiện khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể cháy sém được phát hiện bên vệ đường.

Thi thể bất thường trên quốc lộ. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 17/12, người đi đường phát hiện một thi thể cháy bên lề đường giao thông liên xã Quảng Tiến - Ea M’Nang (huyện Cư M’gar), cạnh đó còn có một chiếc xe máy BKS 47M1-3114 cũng bị cháy.



Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân là anh Nông Văn H. (19 tuổi, ngụ xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar), tử vong trong tình trạng đa chấn thương, một phần cơ thể bị cháy sém.

Container "tử thần" để lộ thanh thép dài đe dọa người đi đường

Chiếc xe container chạy trên đường để lộ thanh thép dài ở phía đuôi xe khiến các phương tiện chạy phía sau vô cùng lo ngại. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội ngày 17/12/2019.

