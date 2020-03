Bé trai một mình sang đường, lao ra trước đầu ô tô khiến tài xế hốt hoảng

Theo nội dung đoạn clip, chiếc xe ô tô đang di chuyển trên con đường nhỏ, xung quanh có nhiều hàng quán thì một bé trai khoảng trên 3 tuổi đứng bên đường bất ngờ lao ra. Có lẽ do không biết xe ô tô đang đi tới, cậu bé chạy thẳng ra giữa đường ngay trước đầu ô tô. May mắn tài xế đã phanh lại kịp thời nên không xảy ra tai nạn. Sau sự việc, bé trai đã hoảng hốt chạy vào nhà.



Được biết, sự việc xảy ra ở Hà Tĩnh ngày 16/3 vừa qua.

Đắk Nông: Xe tải lao xuống mương vì tránh xe đi ngược chiều, tài xế may mắn thoát chết

Xe tải mất lái lao xuống mương nước bên đường.



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nam tài xế khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải BKS 47C-103.18 chở các cuộn nhôm lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đi tỉnh Đắk Lắk.

Đến địa điểm xảy ra tai nạn, tài xế đánh lái sang bên trái để tránh một chiếc xe tải khác, khiến xe chở nhôm lao xuống mương thoát nước, lật đầu, hư hỏng toàn bộ phần đầu.

Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ và được người dân giải cứu ra ngoài. Đến trưa cùng ngày, xe cứu hộ của lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục giải cứu xe tải.

Hải Phòng: Tránh xe lấn làn, container tông sập nhà dân

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h sáng 17/3.

Hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân bên đường cho thấy, thời điểm trên, chiếc xe container chở xi măng đang chạy hướng Thái Bình - Hải Phòng thì phải đột ngột đánh lái tránh một chiếc container khác đi sai làn. Hậu quả là chiếc xe mất lái, lao vào tông sập một nhà bên đường.

Sau tai nạn kinh hoàng, tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin. Theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, tai nạn xảy ra tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

TP.HCM: Xe máy va chạm với xe tải, nữ công nhân ngã xuống đường tử vong

Theo thông tin trên báo Giao Thông, khoảng 17h ngày 17/3, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS TP.HCM chở theo 1 cô gái lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ hướng từ huyện Hóc Môn về QL22. Đến khu vực trước trường THCS Trung Mỹ Tây, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe tải BKS 61L-1072 đang chạy hướng ngược lại.

Một nạn nhân tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: ATGT

Sau va chạm, cô gái ngã ra đường, bị xe tải cán tử vong, nam thanh niên ngã văng ra ngoài bị thương.

Được biết, các nạn nhân là 2 anh em ruột, làm công nhân. Sự việc xảy ra khi 2 anh em đang trên đường đi làm về.



Nghệ An: Đang ngồi bên đường, người đàn ông bị xe chở xăng tông tử vong

Mới đây, công an huyện Đô Lương ( Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đàn ông tử vong thương tâm. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Ng. (SN 1964, trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương).

Người đàn ông bị xe chở xăng tông thương tâm khi đang ngồi bên đường

Cụ thể, vào 13h10 ngày 17/3, chiếc xe chở xăng BKS 37C-118.81 do anh Đặng Văn C. (SN 1994, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển lưu thông hướng xã Trù Sơn - Hiến Sơn, đến xóm Hòa Phú (xã Hiến Sơn) thì bất ngờ đâm vào ông Ng. đang ngồi bên lề đường. Sau tai nạn ông Ng. tử vong tại chỗ.



Kiều Đỗ (t/h)