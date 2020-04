Hãi hùng ô tô húc bay người đi bộ trên đường rồi tăng ga bỏ chạy

Tin tai nạn giao thông mới nhất, mới đây, lãnh đạo UBND phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng, 21h tối qua (17/4), thời điểm trên, chị N.T.H. (SN 1971) và em gái là chị N.T.H (SN 1979, cùng trú tại phường Hội Hợp) đang đi bộ tập thể dục ở ven đường tỉnh lộ 305 thì bị một xe ô tô 4 chỗ đâm từ phía sau.

Thời điểm trên, chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ khá nhanh nên cả 2 chị em đều bị hất văng vài mét. Hậu quả người em gái tử vong vào lúc rạng sáng ngày 18/4, người chị vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



"Hai nạn nhân bị hất sang vệ đường, dù được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào "Hai nạn nhân bị hất sang vệ đường, dù được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào Bệnh viện nhưng người em gái thiệt mạng vào 1h sáng nay, còn người chị bị thương nặng", lãnh đạo UBND phường Hội Hợp nói.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng tăng ga rời khỏi hiện trường.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn vẫn chưa đến trình diện lực lượng chức năng.

Công an thành phố Vĩnh Yên đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để truy tìm chiếc xe ô tô và tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Kiều Đỗ (t/h)