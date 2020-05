Pha bẻ lái ngoạn mục của tài xế xe tải cứu thanh niên vượt đèn đỏ

Sự việc được camera hành trình của một chiếc xe ghi lại chiều hôm 17/5 trên một tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ nơi có nhiều phương tiện qua lại, có một chiếc xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển đã bất chấp vượt đèn đỏ.

Đúng lúc này, một xe tải chạy tới với tốc độ khá cao lao tới ngã tư, theo hướng tông thẳng vào xe máy của 2 nam thanh niên. Tài xế xe tải đã phản xạ kịp thời, vừa phanh vừa bẻ lái lao sang làn đường bên kia nên đã tránh được va chạm.

Rất may thời điểm đó khong có phương tiện nào khác đang di chuyển, chiếc xe tải cũng không bị lật do mất lái. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó đều không khỏi "thất kinh". Đây là một bài học cho những người liều lĩnh vượt đèn đỏ.

Nam Định: Tài xế ngủ gật lái xe đấu đầu xe tải, 3 người bị thương

Mới đây, theo thông tin từ Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương.

Chiếc xe hư hại nặng sau tai nạn. Ảnh: Công lý xã hội

Cụ thể, thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 29A-837.87 đang lưu thông trên Quốc Lộ 10 theo hướng từ Nam Định đi Ninh Bình, đến Km128 địa phận qua xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xe này bất ngờ lấn làn, tông trực diện vào xe tải chở xi măng BKS 35C-041.02 chạy theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng, trong đó ô tô 7 chỗ bị biến dạng toàn bộ phần đầu. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô 7 chỗ có 5 người. Sau va chạm đã có 3 người bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật.

Hai cô gái đi xe máy vượt ẩu, đâm trúng người sang đường

Clip sự việc được ghi lại vào chiều ngày 17/5. Trong clip, một người phụ nữ lớn tuổi đang cố gắng sang đường, bà đi chậm để quan sát các luồng xe.

Đang chú ý, trong khi hầu hết các xe cùng chiều đều giảm tốc, nhường đường cho người phụ nữ sang đường thì 2 cô gái trẻ đi xe máy lại thiếu quan sát và vẫn cố vượt lên.

Hậu quả là xe của 2 cô gái đã lao vào tông trúng người phụ nữ khiến cả 3 ngã đường.

Tài xế xe hợp đồng trá hình bị lực lượng CSGT Đà Nẵng lật tẩy

Sáng nay 18/5, Tổ TTKS thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã phát hiện lỗi vi phạm không có hợp đồng vận chuyển với một xe chở khách.

Cụ thể, khoảng 7h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đang lập chốt kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ trên các tuyến đường quản lý theo kế hoạch thì tiến hành dừng kiểm tra ô tô BKS 75A-129.63 do Đỗ Viết H. (SN 1984, trú Thuỷ Tân, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở 6 người lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Xe hợp đồng trá hình bị CSGT Đà Nẵng phát hiện. Ảnh: Báo Giao Thông

Thời điểm này, tài xế khai những người trên xe là người nhà. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT làm việc với hành khách, những người này cho biết đã đặt xe đi từ Huế vào Đà Nẵng với giá 120.000 đồng/người/chặng. Để "chữa cháy", tài xế H. sau đó trưng ra một bản hợp đồng khống, tuy nhiên đã không qua mặt được lực lượng CSGT.

Sau đó tổ công tác đã lập biên bản với tài xế về lỗi vi phạm "không có hợp đồng vận chuyển theo quy định".

