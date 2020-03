Tai nạn giao thông ngày 19/3/2020, xe máy tông mạnh vào đầu xe container đi chiều ngược lại khiến 2 nam thanh niên ngã văng xuống đường. Rất may không ai bị thương nghiêm trọng sau tai nạn.

Lao đầu vào xe container vì phóng nhanh vượt ẩu, 2 thanh niên thoát chết hi hữu

Video: Zing

Theo nội dung đoạn clip, hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy phóng nhanh vượt ẩu trên đường và bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe container đi chiều ngược lại. Sau tai nạn, cả 2 ngã văng ra đường rất mạnh. Rất may 2 nam thanh niên không ai bị thương nghiêm trọng. Được biết, sự việc xảy ra ở Hải Phòng.

Long An: Xe chở axit lật ngửa dưới ao, tài xế mắc kẹt trong cabin



ngày 19/3, chiếc xe bồn chở axit bất ngờ mất lái, lật ngửa dưới ao khiến hơn 7,5 tấn nước axit chảy tràn, bốc mùi nồng nặc. Tai nạn giao thông hôm nay ngày 19/3, chiếc xe bồn chở axit bất ngờ mất lái, lật ngửa dưới ao khiến hơn 7,5 tấn nước axit chảy tràn, bốc mùi nồng nặc.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Zing

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 19/3, thời điểm trên, xe bồn BKS 60C- 461.xx do tài xế Đoàn Ngọc Sum (quê Thái Bình) điều khiển, lưu thông từ hướng cao tốc TP HCM - Trung Lương xuống đường dẫn ra QL62. Khi vừa qua khỏi trạm thu phí, tài xế điều khiển phương tiện rẽ phải đi TP Tân An (Long An) thì bị mất lái, đâm vào hộ lan và lao thẳng xuống ao nước ven đường, lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ, mắc kẹt trong cabin. Người dân phải cạy cửa xe giải cứu nam tài xế.

Nhận được tin báo, Cảnh sát môi trường và ngành chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khoanh vùng không cho axit lan rộng và lấy mẫu nước ở ao đưa đi kiểm nghiệm, đánh giá mức độ ô nhiễm.



Xe máy mất lái lao ra đường bị ô tô tông kinh hoàng

Video: Zing

Theo những hình ảnh từ đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội . Chiếc xe máy chở hàng đang đi từ trong hẻm do mất lái đã lao ra giữa đường, ngay phía trước một chiếc xe máy khác. May mắn không xảy ra va chạm với xe này thì xe mất lái lại lao ra trước đầu một chiếc ô tô đang đi khá nhanh. Hậu quả là 2 xe xảy ra va chạm, người và xe máy bị tông ngã văng trên đường. Được biết, người điều khiển xe máy đã bị thương nặng sau va chạm nói trên.

TP.HCM: Xe máy tông trực diện xe tải, 3 thanh niên thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h50 ngày 19/3, thời điểm này, xe tải BKS 37C–157.73 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP.HCM - Đắk Nông. Đến đoạn giao nhau giữa quốc lộ 14 và đường Nguyễn Huệ, xe này xảy ra va chạm với xe máy BKS 37M1–215.36 chở 3 nam thanh niên đi với tốc độ cao.

Tai nạn giao thông hôm nay 19/3/2020



Sau va chạm, xe máy và 3 nam thanh niên bị hất văng hàng chục mét. Hậu quả là 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị móp một phần đầu, xe máy hư hỏng nặng.

TP.HCM: Chạy xe máy băng qua đường bị container cán chết



Cũng trên địa bàn TP.HCM mới đây cũng đã xảy ra Cũng trên địa bàn TP.HCM mới đây cũng đã xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: PLO



Cụ thể, khoảng 21h ngày 18/3, một người đàn ông trung tuổi (chưa xác định được danh tính) chạy xe máy 59Y1-201.53 trên quốc lộ 22 theo hướng từ Củ Chi về Hóc Môn. Đến giao lộ Dương Công Khi (ngã ba Hồng Châu, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), người này điều khiển xe máy băng qua đường, đúng lúc này, xe container 70C-097.03 chạy cùng chiều phía sau đi tới không xử lý kịp đã tông thẳng vào xe máy.

Hậu quả là người đi xe máy ngã ra đường và bị xe container cán tử vong, chiếc xe máy cũng bị kéo lê, biến dạng hoàn toàn.

Kiều Đỗ (t/h)