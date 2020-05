Thót tim khoảnh khắc bé trai bị xe bán tải tông bay xuống mương trên đường đi học về

Thót tim khoảnh khắc bé trai bị ô tô tải tông bay xuống mương trên đường đi học về

Tai nạn xảy ra vào khoảng 17h22 ngày 18/5/2020 tại TP Hải Phòng. Thời điểm trên, một bé trai học sinh tiểu học đang đạp xe từ trường về nhà, đến khu vực ngã tư, bé trai điều khiển xe rẽ trái sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe bán tải chạy tốc độ cao lao tới tông trúng.

Hậu quả là bé trai bị hất văng xuống mương nước, chiếc xe bán tải do không phanh kịp cũng đã lao theo xuống mương.

Được biết, ngay sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe bán tải đã nhanh chóng thoát ra khỏi xe. Theo nguồn tin của báo Giao Thông, cháu bé đã bị gãy chân và bị thương rất nặng sau tai nạn trên.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xe khách lật giữa đường, 4 người bị thương



Mới đây trên địa bàn TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra vụ lật xe khách khiến 4 người bị thương.

Xe khách lật nghiêng trên dải phân cách

Theo nguồn tin của báo Công an TP.HCM, vào khoảng 16h 30 phút ngày 18/5, ô tô 16 chỗ BKS 72B-018.94 của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Hoa Mai do tài xế Hồ Anh Tuấn điều khiển, lưu thông trên đường 2/9, hướng từ TP.Bà Rịa về TP.Vũng Tàu. Đến đoạn cách bùng binh Tượng đài Dầu khí khoảng 400 m (thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu), xe khách bất ngờ mất lái, va vào dải phân cách giữa đường sau đó văng ngược trở lại và lật nghiêng lên dải phân cách.

Tai nạn khiến xe khách bị biến dạng phần mui và đầu xe, 4 người trên xe gồm 3 hành khách và tài xế bị thương. Sau tai nạn, người dân nhanh chóng hô hoán nhau đưa người bị nạn ra khỏi xe và chuyển tới Bệnh viện cấp cứu.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn có hình dáng uốn lượn chữ S khá nguy hiểm. Trước đây khu vực này đã từng nhiều lần xảy ra tai nạn.

Đắk Lắk: Tông vào đuôi xe công nông, nam thanh niên 17 tuổi tử vong

Tin tai nạn giao thông mới nhất , Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết mới đây trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiense 1 người tử vong. Nạn nhân là nam thanh niên 17 tuổi tên L.V.Q. (ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk).

Hiện trường tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 phút ngày 18/5, Q. điều khiển xe máy BKS 47AB-603.62 lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng Ea Kar - TP Buôn Ma Thuột. Tại km 122 (đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), xe máy xảy ra va chạm với xe công nông (không biển số) do Nguyễn Hữu Hài (22 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, Q. và xe máy ngã xuống đường. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tuy nhiên đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bể nát phần đầu.

Sơn La: Xe máy đối đầu trong đêm, 3 người thương vong

Đêm ngày 18/5, trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin trên báo Vietnamplus, khoảng 23h ngày 18/5, 2 người đi trên xe máy BKS 26N1-038.60 di chuyển trên Quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La đã va chạm với xe máy 26B2-097.32 do 1 người điều khiển (chưa rõ danh tính) đi hướng ngược lại. Sự việc xảy ra tại địa điểm thuộc tổ 4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Sau tai nạn, cả 3 người đều bị thương nặng. Trong đó, người điều khiển xe máy 26B2-097.32 tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt giả quyết hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy đều bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ phương tiện bắn văng ra đường.

Thái Bình: Xe bồn đấu đầu xe tải, húc văng xuống vệ đường

Khoảng 4h10 ngày 18/5, xe bồn BKS 15C-305.57 do nam tài xế sinh năm 1984 (trú tại tỉnh Nam Định) điều khiển trên Quốc lộ 10 theo hướng huyện Đông Hưng đi Nam Định. Đến Km78+200, đoạn qua địa phận thôn Lê Lợi, xã Đông Xuân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), xe này bất ngờ va chạm trực diện xe tải BKS 51E-017.17 do nam tài xế sinh năm 1990 (trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau tạn nạn, xe tải bị hất văng xuống vệ đường. Rất may không có thiệt hại về người.

Sự việc xảy ra vào thời điểm phương tiện lưu thông đông đúc trên tuyến đường nhưng lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT Gia Lễ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời có mặt phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

