Liều mạng đua xe trên phố, nam thanh niên tự ngã suýt gây tai nạn chết người









Theo nguồn tin trên báo Giao Thông, thời điểm trên, một nhóm khoảng 15 thanh niên tổ chức đua xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.





Nhóm này điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm vừa đi vừa hò hét, lạng lách gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Tai nạn xảy ra khi một nam thanh niên trong nhóm đua xe đã bất ngờ mất lái, ngã văng ra đường. Do chạy xe với tốc độ cao, nam thanh niên này đã bị thương rất nặng. Lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, hiện chưa rõ tình hình Sức Khỏe ra sao.





Tình trạng tụ tập, đua xe trên khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn thi thoảng xảy ra khiến nhiều người bức xúc. Hình ảnh về vụ đua xe sáng nay được nhiều người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem của cư dân mạng.





Container tông sập nhà dân, tài xế trọng thương mắc kẹt trong cabin





Tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/3/2020, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.





Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng nay, xe container BKS 35C-111.70 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến ngã ba đường xuống đền Cờn, xe này bất ngờ mất lái, tông đổ cột điện rồi lao vào 3 nhà dân bên đường.

3 nhà dân bị xe container tông sập

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết sáng 2/3, trên địa bàn xảy ra vụ xe container tông sập nhà của 3 hộ dân Hồ Sỹ Vượng, bà Hồ Thị Tài và bà Nguyễn Thị Mỹ.





Va chạm mạnh khiến mái hiên và bức tường của ba ngôi nhà bị đổ nát, đầu xe container biến dạng hoàn toàn. Sau tai nạn, tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Nạn nhân sau đó được người dân và lượng lượng chức năng giải cứu, đưa đi bệnh viện.

Đến 10h30, hiện trường tai nạn đã được giải quyết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.





Phẫn nộ nhóm thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang trên QL1A





Một tài xế của ô tô đã livestream sự việc trên mạng xã hội tối ngày 29/2. Theo đó, một nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe dàn hàng ngang trên đường.

Mặc cho phía sau có nhiều ô tô bấm còi xin đường nhưng nhóm thanh niên này điều khiển xe máy chạy thật chậm, kiên quyết không cho vượt.





Sau khi các ô tô phản ứng gay gắt một hồi, nhóm thanh niên này mới chịu chạy nhanh. Sau khi xem đoạn livestream, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc, một số thể hiện mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.





Chính trị gia tấn công nhân viên trạm thu phí vì mở thanh chắn chậm





Sự việc xảy ra tại Chhattisgarh, Ấn Độ vào ngày 24/2. Được biết, một nhân viên trạm thu phí tên Jagdalpur đã mở thanh chắn chậm khiến ô tô đâm vào. Bực tức, chính trị gia tên Acharya đã tấn công các nhân viên liên tục vì sự chậm trễ.

Your browser does not support HTML5 video.





Hiện sự việc đang được cảnh sát nước này điều tra xử lý.





Quảng Nam: Ô tô nổ lốp leo lên giải phân cách, 2 người bị thương





Mới đây, theo thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam , sáng nay ⅔ trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn làm 2 người bị thương.

Xe ô tô leo lên dải phân cách trên đường, hư hại phần đầu

Cụ thể, vào khoảng 8h sáng, ô tô BKS 43A- 098.47 lưu thông trên tuyến đường ven biển hướng Đà Nẵng - Hội An. Khi qua khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xe này bất ngờ nổ lốp, lao lên dải phân cách đâm gãy trụ đèn. Leo lên trên dải phân cách





Thời điểm này trên xe có 5 người trong một gia đình gồm: 2 ông bà đã lớn tuổi, 1 trẻ em, một phụ nữ và một người đàn ông lái xe. Sau tai nạn, 2 ông bà lớn tuổi trên xe bị thương do va đập.





Phát hiện tai nạn xảy ra, người dân gần đó đã khẩn trương đưa những người kẹt trong xe ra ngoài, đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.



Kiều Đỗ