Xe máy đi trên quốc lộ hồn nhiên "cà khịa" ô tô và container

Đoạn clip được ghi lại vào lúc 10h sáng ngày 19/12 trên quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương.

Theo nội dung clip, một người đi xe máy đang di chuyển trên quốc lộ thì bất ngờ đánh lái sang bên trái, đúng lúc chiếc xe ô tô con đang định vượt. Bị bất ngờ, chiếc xe này đã phải phanh gấp và không còn cách nào khác phải lấn sang phần đường của xe container.

Rất may lúc này tài xế xe container cảnh giác và chạy với tốc độ vừa phải nên đã kịp đạp phanh, tránh được xe con. Chỉ vì hành động "cà khịa" của xe máy, một vụ tai nạn kinh hoàng suýt nữa đã xảy ra.

Đồng Nai: ô tô 16 chỗ bị tông bẹp khi cố vượt qua đường sắt

Tai nạn giao thông hôm nay 20/12, vào khoảng 8h sáng một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Chiếc xe 16 chỗ gặp nạn sau khi cố vượt đường sắt. Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu khách SPT2 đang lưu thông trên đường sắt Bắc – Nam, theo hướng từ TP.HCM đi Bình Thuận, đến chắn ngang giao với đường liên xã Hưng Thịnh – xã Lộ 25, đoạn gần chợ Hưng Long (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ) thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 16 chỗ BKS 51B-157.81.

Chiếc ô tô 16 chỗ bị húc văng sang đường ray, hư hỏng nặng. Nhiều người trong xe ô tô bị thương, hoảng loạn kêu cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 6-7 người nhưng ít nhất 5 người đã bị thương và phải đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện

Đến trưa cùng ngày Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn đường sắt trên. Đáng nói, theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, một bên gác chắn đã được hạ xuống nhưng ô tô 16 chỗ vẫn cố băng qua đường ray nên mới bị tàu hỏa tông vào đuôi xe.

Truy tìm tài xế ô tô đâm chết bà cụ 72 tuổi rồi bỏ trốn

Tin tai nạn giao thông mới nhất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm cho biết đang truy tìm tài xế và phương tiện gây ra vụ tai nạn hôm 18/12 vừa qua.

Ảnh cắt từ clip



Cụ thể, vào khoảng 4h30 ngày 8/12, tại trước số nhà 53 Nguyễn Bình (Quốc lộ 5, địa phận thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa một xe ô tô con loại 5 chỗ màu đen (chưa rõ BKS) với xe đạp màu xanh do bà H. (72 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển.

Sau va chạm, bà H. tử vong tại chỗ, tài xế xe ô tô đã dừng lại, đưa nạn nhân lên vỉa hè rồi mang chiếc xe đạp đi cất giấu và bỏ trốn. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của nhà dân bên đường quay lại được.

Đà Nẵng: Nam thanh niên tử vong sau va chạm với xe tải

Theo nguồn tin từ ATGT, sự việc xảy ra vào lúc 22h ngày 19/12 trên đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ). Nạn nhận là anh Nguyễn Huy Hoàng (1997, trú tỉnh Quảng Nam). Thời điểm trên, anh Hoàng điều khiển xe máy BKS 92H1-528.39 chạy trên đường Hoàng Văn Thái, hướng từ đường Tôn Đức Thắng về đường ĐT602. Đến trước số nhà 31 Hoàng Văn Thái, xe này xảy ra va chạm với xe tải BKS 43C-229.31 do tài xế Đặng Thế Quyền (SN 1983, trú tổ 69, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) điều khiển cùng chiều.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: ATGT

Sau va chạm, anh Hoàng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy cũng hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hà Tĩnh: 2 thiếu úy công an gặp tai nạn trên đường đi nhận công tác

Sáng ngày 20/12, Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) khiến 2 thiếu úy công an thương vong.

2 thiếu úy công an gặp nạn trên đường đi nhận công tác.

Tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều tối ngày 19/12, thiếu úy Ngô Viết Bảo (SN 1997, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ An, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 70L - 568.xx chở theo thiếu úy Ngô Hồng Thái (SN 1997, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn đường thuộc địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, xe này đã bất ngờ xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy rẽ ngang từ cây xăng ra. Sau va chạm, thiếu úy Bảo ngã ra đường và bị chiếc xe công nông lao tới tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thiếu úy Thái bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, 2 thiếu úy trẻ tuổi vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, cả 2 đang trên đường đi nhận quyết định công tác về thì gặp tai nạn.



Kiều Đỗ (t/h)