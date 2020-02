Trung úy CSGT gục tại chỗ sau cú tông kinh hoàng của đôi nam nữ vượt đèn đỏ

Tai nạn giao thông mới nhất , sáng nay trên quốc lộ 32, đoạn qua khu vực vòng xuyến Sơn Tây (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 1 người bị thương. Đáng chú ý, nạn nhân là một chiến sĩ CSGT mang hàm Trung úy.

Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, 10h sáng nay, tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tại địa điểm trên thì một đôi nam nữ điều khiển Exciter BKS 36G1-297.70 di chuyển với tốc độ cao đi tới, vượt đèn đỏ và tông trúng một chiến sĩ trong tổ công tác.

Cú tông mạnh khiến chiến sĩ CSGT bị hất văng, nằm gục trên đường. Đôi nam nữ và xe máy cũng bị ngã ra đường và bị thương.

Ngay lập tức, chiến sĩ CSGT bị tông gục đã được đi cấp cứu, đôi nam nữ gây tai nạn cũng bị tạm giữ.



Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang thụ lý, giải quyết sự việc.

Bình Dương: Nghi can cướp giật 3 chiếc điện thoại tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày 20/2, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Nạn nhân là anh L.T.Đ. (29 tuổi, ngụ TP Dĩ An).

Khoảng 20h ngày 19/2, anh Đ. chạy xe máy trên đường ĐT 743, hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550. Khi qua khỏi giao lộ Đồng An (phường Bình Hòa), Đ. ôm cua với tốc độ cao và tự tông mạnh vào dải phân cách bằng bê tông và đèn chiếu sáng. Hậu quả là Đ. tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là đối tượng mới ra tù 10 ngày, nghi phạm của 3 vụ cướp giật trên địa bàn. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Đáng chú ý, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên người Đ. có nhiều thẻ ATM, 3 chiếc điện thoại di động, nghi là tang vật của 3 vụ cướp giật trước đó xảy ra trên địa bàn.

Được biết, Đ. mới ra tù được 10 ngày thì xảy ra sự việc.

Kiên Giang: Xe tải chạy lấn làn gay tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 19/2 trên địa bàn ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Thời điểm trên, tài xế Trương Công Khanh (SN 1996, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe tải BKS 68C-020.68 lưu thông trên ĐT971, theo hướng từ Ba Hòn đi Bình An. Bất ngờ, xe này xảy ra va chạm với mô tô BKS 67E1-036.66 do anh Thái Anh H. (SN 1980, ngụ Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển chở theo vợ và 2 con nhỏ là Thái Tuấn A. (SN 2008) và Thái Gia H. (SN 2009).

Hiện trường tai nạn. Ảnh: ATGT

Sau tai nạn kinh hoàng, 2 nhỏ tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu của tai nạn được nhận định là do tài xế xe tải đi không đúng làn đường.

Quảng Nam: Xe máy va chạm với xe tải, 2 du khách người ngoài tử vong

Cũng trong ngày 19/2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe tải làm 2 người tử vong. Đáng chú ý, nạn nhân là 2 người nước ngoài mang quốc tịch Đức

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/2, anh Hannig Johann Maximilian (32 tuổi) và chị Hannig Reischl Jasmin (30 tuổi) đi trên xe máy BKS 92G1-300.85 lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum về Quảng Nam. Khi đến đèo Lò Xo (địa phận huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) xe máy của 2 du khách đã tông vào chiếc xe tải BKS 81C-120.18 lưu thông theo hướng ngược lại.

2 du khách tử vong sau va chạm với xe tải. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Vụ tai nạn khiến chị Hannig Reischl Jasmin tử vong tại chỗ, anh Hannig Johann Maximilian tử vong vào 17h chiều cùng ngày tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). Hiện lực lượng chức năng đang liên hệ với người thân để đưa 2 nạn nhân về nước. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện cũng đang được công an điều tra làm rõ.

