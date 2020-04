Thót tim cảnh ô tô bẻ lái kịp thời cứu người phụ nữ và em bé trong đường hầm

Theo nội dung video trên Newsflare,chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao vừa vào trong đường hầm thì bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ đẩy chiếc xe đẩy chở em bé.

Chỉ một chút nữa, chiếc ô tô đã đâm vào chiếc xe đẩy. Rất may tài xế đã phản xạ nhanh, kịp thời phanh lại và đánh lái nên tránh được tai nạn trong gang tấc.

Được biết, sự việc xảy ra tại một đường hầm ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 14/4 vừa qua. Nguyên nhân sự việc là do người phụ nữ đã vô tình đẩy xe đẩy đi nhầm hướng vào đường hầm.

Lào Cai: Cố nhảy ra khỏi chiếc xe mất phanh, gười đàn ông bị xe đè tử vong

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường tai nạn thương tâm. Ảnh: ATGT

Cụ thể, vào khoảng 16h40 ngày 19/4, xe tải BKS 24C-035.78 chở hàng di chuyển trên Quốc lộ 4D theo hướng từ xã Bản Lầu, huyện Mường Khương ra thành phố Lào Cai. Khi đến Km15, xe tải bất ngờ mất phanh lao dốc. Trong lúc hoảng loạn, ông N.V.D (SN 1968, trú tại thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) ngồi bên ghế phụ đã mở cửa nhảy ra khỏi xe. Không may, đúng lúc này chiếc xe lật nghiêng, hậu quả là ông D. bị đè trúng người, tử vong tại chỗ.



Được biết, thời điểm này trên xe còn có tài xế và 1 người phụ nữ đi cùng, hai người này chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hà Nội: Nam thanh niên say rượu đâm xe vào gốc cây

Vụ tai nạn xảy ra ở Hà Nội ngày 19/4. Nam thanh niên say rượu không làm chủ được tay lái và lao xe lên vỉa hè, đâm thẳng vào gốc cây. Sau va chạm kinh hoàng, người và xe lăn lộn nhiều vòng trên vỉa hè. Rất may, nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ.

Video: Zing



Sau sự việc, người thân của nam thanh niên đã đến để đưa về.



Đắk Lắk: Xe máy va chạm kinh hoàng, 1 người tử vong thương tâm

Tin tai nạn giao thông mới nhất , tối 19/4, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 2 người thương vong.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: VOV

Cụ thể, vào khoảng 19h cùng ngày, ông Huỳnh Thúc Bảo (53 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy BKS 47L9-0395 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Đắk Nông. Đến điểm thôn 12, xã Hòa Khánh, ông Bảo tìm cách rẽ sang đường thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 48B1-452.79 (chưa rõ danh tính và nơi cư trú người điều khiển) chạy hướng ngược lại.

Sau và chạm, cả 2 người và phương tiên ngã văng xuống đường. Hậu quả là 2 tài xế bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Ông Bảo tử vong trên đường tới Bệnh viện và nạn nhân còn lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 2 xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kinh hoàng những cú va chạm với xe container

Video: Vietnamnet





