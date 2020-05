Sau va chạm giao thông, 2 tài xế dùng mỏ lết và tuýp sắt "múa quyền" trên đường

Theo thông tin trên báo Giao Thông, sự việc xảy ra vào khoảng 9h44 ngày 19/5 tại đại lộ Bình Dương thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung đoạn clip được camera hành trình của một chiếc xe ghi lại, thời điểm đó, có 2 phương tiện đã xảy ra va chạm trên đường. Thế nhưng, thay vì cùng nói chuyện với nhau để hòa giải thì hai tài xế lại lao vào đánh nhau như phim chưởng.

Thậm chí, họ còn dùng cả mỏ lết và tuýp sắt để đuổi đánh nhau trên đường vô cùng hung hãn khiến những người tham gia giao thông hoảng sợ.

Hải Dương: Xe đầu kéo bất ngờ cháy rụi trên Quốc lộ 5

Theo thông tin trên Báo Tin Tức, thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo BKS 15C-138.63, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 15R-022.15 chở container không có hàng, do Đặng Văn Cường (SN 1983, trú tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang điều khiển trên Quốc lộ 5 theo chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội thì đột nhiên bốc cháy.

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy trên đường. Ảnh: Báo Tin Tức

Chỉ sau một thời gian ngắn, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên và thiêu rụi hoàn toàn đầu kéo của xe trong sự bất lực của tài xế. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy gây ách tắc giao thông cục bộ trên đường quốc lộ. Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lái xe Đặng Văn Cường nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập hệ thống điện.

Vĩnh Long: Tai nạn chết người tại đoạn đường đang thi công, không có đèn

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/5, Công an huyện Long Hồ ( Vĩnh Long ) cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại vào tối 19/5.

Tai nạn xảy ra tại đoạn đường đang thi công. Ảnh: CA TP.HCM

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 19/5, anh H.V.T. (31 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) được người dân phát hiện nằm tử vong trên Quốc lộ 57, đoạn thuộc địa phận xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ) bên cạnh có xe máy BKS 65X2-1255.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, rất có thể anh T. đã điều khiển xe máy đến đoạn đường trên thì ngã xuống đường và bị một phương tiện cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo ghi nhận của PV báo Công an TP.HCM, đoạn đường xảy ra tai nạn đang được thi công nâng cấp, hẹp và khó di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn đoạn đường này cũng không có hệ thống đèn chiếu sáng.

Bình Dương: Hai xe máy sau va chạm, 1 người chết, 1 người bỏ trốn

Cũng trong tối ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 người chết, còn người liên quan bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 19/5, nam thanh niên tên Phạm Hồng Chiến (SN 1992, quê Thái Bình) điều khiển xe máy mang BKS 69G1-023.62 lưu thông một mình trên đường Thạch Quý (phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến gần ngã ba giao nhau với đường An Thạnh 21, xe này bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy khác chưa rõ biển số.

Sau va chạm, anh Chiến ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Trong khi đó, người điều khiển chiếc xe máy có liên quan bỏ mặc nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy hư hỏng và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe của nạn nhân bị hư hỏng nhẹ nằm tại hiện trường. Ảnh: CL&XH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tiến hành lấy lời khai nhân chứng, truy tìm chiếc xe máy và người điều khiển có liên quan.

Nghệ An: Người đàn ông tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải

Mới đây, theo thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Mai Xuân Đức (SN 1984, trú xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ).

Hình ảnh tại hiện trường tai nạn. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 19/5 anh Đức điều khiển chiếc xe máy BKS 37Y1-3857 trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, đến cầu vượt Yên Lý (thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) thì xe này bất ngờ va chạm với xe tải BKS 98C-071.11 đang sang đường lên QL48.

Va chạm mạnh khiến anh Đức bị hất văng ra giữa đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân tai nạn đang được Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)