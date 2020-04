Hàng loạt xe máy 'rủ nhau' ngã sõng soài trên đường tại TP Hồ Chí Minh

Hàng loạt xe máy 'rủ nhau' ngã sõng soài trên đường

Mới đây, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh tượng tai nạn giao thông được cho là xảy ra tại TP.HCM. Theo đó, các phương tiện đang đi trên đường bỗng nhiên bất ngờ "rủ nhau" ngã sõng soài ra đường. Thậm chí có chiếc xe do phanh gấp đã xoay 180 độ trên đường.

Rất may không xảy ra tai nạn liên hoàn và không có ai bị thương nghiêm trọng sau tai nạn nói trên. Nhiều người nhận định do trời mưa, mặt đường bị ướt, trơn trượt nên mới xảy ra tai nạn. Sự việc xảy ra hôm 19/4 vừa qua.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc dân gọi cấp cứu 115 không nghe máy

Mới đây, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác minh, báo cáo cụ thể vụ việc xảy ra ngày 17/4 khi người dân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng gọi vào số máy cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhưng không có người nghe máy.





Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương xác minh sự việc, làm rõ trách nhiệm và xử lý sai phạm (nếu có) của cá nhân, tập thể liên quan, báo cáo về Cục trước ngày 22/4.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 19h ngày 17/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Hoàng Sa (đoạn qua địa phận xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi) khiến một thanh niên bị thương nặng, nguy kịch đến tính mạng. Lúc này, người dân gọi vào số máy cấp cứu 115 của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhưng không có ai nghe máy.

Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, người dân buộc phải gọi xe cấp cứu dịch vụ đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tài xế thót tim vì người đàn ông nằm giữa đường trên Đại lộ Thăng Long





Nhiều người tham gia giao thông trên Đại lộ Thăng Long sáng sớm ngày 20/4 phản ánh có một người đàn ông biểu hiện không bình thường nằm giữa đường trong đêm. Người này nằm trên đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn để tránh né không gây tai nạn.



Bình Dương: Tước bằng lái các tài xế đoàn xe ben vượt đèn đỏ

Tin tai nạn giao thông mới nhất, sáng ngày 21/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã xử phạt chủ phương tiện và tài xế đoàn xe ben vượt đèn đỏ trên QL1K, đoạn qua thành phố Dĩ An gây bức xúc dư luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip sự việc xảy ra lúc 14h56 ngày 14/4 trên Quốc lộ 1K, đoàn xe ben gồm 3 chiếc chạy nối đuôi trên quốc lộ. Tại khu vực có đèn tín hiệu giao thông cách cầu vượt Linh Xuân khoảng 1 km, dù đèn báo hiệu đang ở chế độ đỏ nhưng cả 3 chiếc xe không dừng lại mà lao đi vun vút vượt đèn đỏ. Thậm chí các xe này còn ngang nhiên vượt đèn đỏ khiến những người tham gia giao thông vô cùng hoảng sợ.



Va chạm với xe ben, người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ

Vào khoảng 16h ngày 20/4, xe ben BKS 61C-224.40 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên tuyến ĐT747B theo hướng xã Hội Nghĩa về cầu Khánh Vân. Khi đến giao lộ với đường Trịnh Hoài Đức (đoạn qua phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) tài xế cho xe rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 61U1-4282 do một người phụ nữ ngoài 30 tuổi cầm lái (chưa rõ hướng lưu thông).

Hiện trường tai nạn. Ảnh: ATGT

Sau tai nạn người phụ nữ cùng phương tiện ngã văng ra đường và bị xe ben cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên hông xe ben, chiếc xe máy lọt dưới gầm trước.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.



Kiều Đỗ (t/h)