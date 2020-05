Kết quả điều tra vụ người đi xe máy tử vong trên đường vành đai 3

Không phát hiện va chạm trong vụ người đi xe máy tử vong tại đường vành đai 3 trên cao

Mới đây, theo thông tin từ một cán bộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị đang điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ người đi xe máy được phát hiện tử vong trên đường vành đai 3 trên cao - đường chỉ dành cho ô tô.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h25 ngày 17/5, tại đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó có một số thông tin cho rằng tài xế xe máy bị taxi tông chết, tuy nhiên, kết quả kiểm tra sơ bộ tại hiện trường lại không phát hiện dấu vết va chạm với phương tiện khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang thực hiện các thủ tục giám định để xác định nguyên nhân tai nạn khiến nam thanh niên lái xe máy tử vong.

Cán bộ Công an quận Cầu Giấy cũng cho biết thêm, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân không mang giấy tờ, điện thoại nên cơ quan công an chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Được biết nạn nhân là nam giới 35 tuổi, mặc quần màu đen, áo phông không cổ, lái xe máy mang BKS 30F9-0777.

"Nếu ai biết thông tin về nạn nhân hoặc gia đình của nạn nhân xin thông báo cho Công an quận Cầu Giấy theo số điện thoại 0976.499.233", cán bộ Công an quận Cầu Giấy thông tin trên VTC News.

Ninh Bình: Điều khiển xe máy va chạm với xe tải, 2 học sinh chết thảm

Mới đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin trên báo Gia đình và Xã hội, sự việc xảy ra vào chiều ngày 20/5. Thời điểm trên, 2 học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kim Sơn điều khiển xe máy di chuyển trên đường 481, thì xảy ra va chạm trực diện với một chiếc xe tải chở vật liệu trên địa bàn thuộc xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn.

Sau va chạm mạnh, 2 em học sinh ngã văng xuống đường, bị thương nặng. Chiếc xe máy của nạn nhân cung hư hại nặng, nằm cách xe ô tô tải vài mét. Các nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lâm Đồng: Đột nhiên ngã ra đường, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong

Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, vào khoảng 17h ngày 20/5 tại địa bàn TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tai nạn giao thông khiến một người tử vong.



Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh M. (29 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Người phụ nữ bị xe tải cán tử vong sau khi ngã xuống đường. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Thời điểm trên, chị M. điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Đến đoạn bờ hồ Bảo Lộc (thuộc địa phận phường B’Lao, TP Bảo Lộc), xe chị M. bất ngờ ngã ra đường. Đúng lúc này, xe tải BKS 49C-063.xx (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều phía sau lao tới cán qua người chị M. Hậu quả là chị M. tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên khiến Quốc lộ 20 đã bị ách tắc cục bộ. Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua tìm hiểu, được biết gia đình nạn nhân rất khó khăn, chị có 2 con nhỏ và đang sống cùng bố mẹ đẻ.

Thừa Thiên - Huế: Đi dọc đường ray hái lá, người phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong

Hiện trường tai nạn đường sắt ngày 20/5/2020

Cụ thể, vào khoảng 15h40 chiều, bà Nguyễn Thị Lệ H. (SN 1965, trú phường Hương Long, TP Huế) đi bộ dọc tuyến đường sắt Nam - Bắc (đoạn qua phường An Hòa, TP Huế) để hái lá cây về chữa bệnh. Lúc này, tàu SE4 do anh Nguyễn Mạnh Quyền lái chạy tới.

Dù lái tàu đã phát hiện bà H. đi bộ băng qua đường ray nhưng do cự ly quá gần, tàu đã tông trúng người phụ nữ và kéo lê nạn nhân hàng chục mét. Tai nạn trên khiến Bà H. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an TP Huế đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị đường sắt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, trước khi ra khỏi nhà, bà H. nói đi hái lá cây lồng đèn về tắm cho mẹ.

