Xôn xao hình ảnh cô gái đầu trần điều khiển xe máy bằng chân

Ngày 21/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cô gái trẻ điều khiển xe máy buông cả hai tay và dùng chân để lái. Thời điểm này, trên xe còn có một cô gái khác, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Không những vậy, chiếc xe còn di chuyển với tốc độ khá cao.

Your browser does not support HTML5 video.

Cô gái cũng biết có người đang quay lại clip việc mình lái xe bằng chân và còn thản nhiên giơ tay chữ V về phía camera. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Phạt 17 triệu đồng lái xe chở công nhân của công ty Samsung đi ngược chiều cao tốc

Tin tin tức giao thông mới nhất, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ vừa lập biên bản xử lý lái xe chở công nhân công ty Samsung chạy ngược chiều quay đầu trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hôm 16/4.

Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 7h ngày 16/4, tài xế Nguyễn Văn D. (sinh năm 1978, thường trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô loại 47 chỗ ngồi BKS 29LD-053.XX chở công nhân viên công ty Samsung đi làm. Tại Km 95 đến Km 108 cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn do không chú ý quan sát nên lái xe đã đi quá nút giao khoảng 20 m. Quan sát thấy đường vắng, lái xe này đã tiến hành quay đầu trên cao tốc để đi vào thành phố Bắc Giang.

Vụ việc trên đã được camera hành trình của một phương tiện ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Đồng Nai: Xe máy va chạm xe container, một người tử vong

Theo thông tin trên báo Đồng Nai, khoảng 21h 21/4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, thời điểm trên, anh Hoàng Ngọc Dũng (25 tuổi, ngụ huyện Định Quán) điều khiển xe máy BKS 60H1-130.68 lưu thông từ trong đường hẻm Ba lá xanh ra Quốc Lộ 1A đoạn qua ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom đã xảy ra va chạm vào bên hông xe container BKS 77C-067.46 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

Va chạm mạnh khiến anh Dũng ngã văng xuống đường và bị thương nặng. Nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, nhiều thiết bị văng tung tóe khắp đường. Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Lộ diện tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Tin tức giao thông mới nhất ngày 22/4, mới đây, lãnh đạo Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, sau thời gian truy tìm, đơn vị đã xác định được tài xế và phương tiện gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên Quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) hôm 11/4 vừa qua.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, đó là ô tô đầu kéo BKS 43C-092.xx kéo rơ-moóc biển số 43R-001.xx do lái xe L.Q.T. (39 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Sau nhiều ngày truy tìm, xác minh, Công an huyện Phù Cát phát hiện phương tiện này chạy vào TP.HCM. Sau thời gian đấu tranh với lái xe, lực lượng chức năng đã đưa lái xe và phương tiện về làm rõ sự việc.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, như đã đưa tin, lúc 23h30 ngày 11/4, người dân phát hiện có 2 thi thể trên QL1 (đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát), bên cạnh là xe mô tô BKS 77E1-663.xx. Theo thông tin từ người dân địa phương, vào thời điểm trên, xe mô tô của 2 nạn nhân đang chạy trên quốc lộ theo hướng bắc - nam thì xảy ra va chạm với ô tô đi cùng chiều. Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Bình Dương: Nam thanh niên tông vào thành cầu, tử vong trong đêm

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Tài xế tông vào thành cầu và ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Pháp Luật

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 21/4, anh Đặng Viết Vy (22 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển xe máy BKS 47M1-587.xx lưu thông trên đường Huỳnh Văn Cù, hướng từ TP.HCM về Bình Dương. Đến cầu Phú Cường (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xe này mất lái bất ngờ lao vào thành cầu. Hậu quả là nạn nhân văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, xe máy nằm ngay sát thành cầu, thi thể nạn nhân nằm giữa đường. Tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Kiều Đỗ (t/h)