Hi hữu: Cặp vợ chồng bị ô tô đâm cùng 1 vị trí, cách nhau 9 phút

Tai nạn giao thông ngày 23/12/2019, chỉ trong vòng 9 phút, cặp vợ chồng cũng bị ô tô đâm ở cùng một vị trí. Tai nạn hi hữu khiến những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Hi hữu: Cặp vợ chồng bị ô tô đâm cùng 1 địa điểm, cách nhau 9 phút

Sự việc hi hữu xảy ra hôm 17/12 vừa qua tại Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo những hình ảnh được camera ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, một người phụ nữ điều khiển xe tay ga đi trên đường thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tông trúng khi chuyển làn. Sau tai nạn, người phụ nữ ngã ra đường và bị thương nhẹ, được người dân đưa lên vỉa hề ở nghỉ ngơi. Trùng hợp là 9 phút sau, ở chính vị trí người phụ nữ bị ngã, chồng của người này chạy bộ qua đường và cũng bị ô tô tông trúng, ngã văng trên đường. Sau đó người chồng phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, rất may cả hai vợ chồng nan nhân đều không gặp phải vấn đề nghiêm trọng sau tai nạn hi hữu

Hết hồn với cặp đôi đi bộ sang đường như trong sân nhà

Theo những hình ảnh trong clip, một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ khá nhanh trên đoạn đường vắng thì bất ngờ phát hiện đôi nam nữ đi bộ sang đường mà không quan sát trước sau. Tuy tai nạn đã không xảy ra nhưng tài xế ô tô được một phen hoảng hồn sau sự việc. Được biết, sự việc xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, clip được trích xuất từ camera hành trình của chiếc xe vào thời điểm tối ngày 16/12.

2 người đi xe máy bị tài xế say rượu tông bay trên đường

Tin tai nạn giao thông mới nhất , chiều ngày 22/12, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó, 2 người đang điều khiển xe máy thì bất ngờ bị ô tô đâm chạy ngược chiều tông mạnh trực diện. Hậu quả là 2 nạn nhân lộn nhào nhiều vòng rồi rớt xuống đường. Hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân.

Bình Thuận: Va chạm với xe máy của 2 du khách Nga, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ Công an TP Phan Thiết, vừa qua trên địa bàn mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trong khiến 4 người thương vong. Nạn nhân là anh Trần Thanh Đông (22 tuổi, ngụ tại huyện Phú Quý), chị Trần Thị Mỹ Thu (16 tuổi) và 2 du khách người Nga. Trong đó, anh Trần Thanh Đông tử vong tại chỗ sau tai nạn, 3 người còn lại bị thương.

Hai chiếc xe máy hư hỏng nặng sau va chạm kinh hoàng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 22/12, thời điểm trên, anh Trần Thanh Đông điều khiển xe máy chở chị Thu di chuyển trên đường Xuân Thủy, hướng từ huyện Bắc Bình về TP Phan Thiết. Đến đoạn đường thuộc phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận , xe máy của anh Đông bất ngờ chạm mạnh với xe máy của 2 du khách Nga đang chạy theo chiều ngược lại khiến anh Đông ngã ra đường tử vong tại chỗ. 3 người còn lại bị thương nặng va được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Đông điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định.

Mỹ: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, hơn 50 người bị thương

Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 22/12 tại các làn đường phía Tây của xa lộ liên tiểu bang 64 gần Williamsburg (miền Đông bang Virginia, Mỹ).

Hiện trường tai nạn liên hoàn ở Mỹ. Ảnh: ABCNews



Theo các nhà chức trách, có tới 69 phương tiện va chạm liên hoàn với nhau trên đường khiến hơn 50 người bị thương.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, tuy nhiên thời điểm xảy ra sự việc trên cao tốc có rất nhiều sương mù và băng giá trơn trượt. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra hiện trường và có thể mất vài ngày để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Kiều Đỗ (t/h)