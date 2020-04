Ô tô mở cửa bất cẩn, người phụ nữ 'chết oan' dưới bánh xe đầu kéo

Mới đây, mạng xã hội giao thông xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đầu kéo khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi chứng kiến.

Theo nội dung đoạn clip, do không chú ý quan sát khi mở cửa xe, nam tài xế đã để cánh cửa va trúng một người phụ nữ đang điều khiển xe máy di chuyển gần chiếc xe.

Hậu quả là người phụ nữ mất lái, loạng choạng ngã ra đường đúng lúc chiếc xe đầu kéo đang đi tới. Nữ tàu xế xấu số bị bánh xe đầu kéo cán trúng, tử vong tại chỗ.

Chứng kiến cảnh tượng này, tài xế ô tô liền chạy tới gần rồi ôm đầu thất thần. Được biết vụ việc xảy ra vào lúc 13h29 ngày 13/4, tuy nhiên chưa rõ địa điểm.

Sau khi được đăng tải, clip trên đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Đây là một bài học để các tài xế chú ý quan sát hơn trong lúc mở cửa xe, tránh gây họa khó lường cho người tham gia giao thông.

Hưng Yên: 2 xe container đối đầu kinh hoàng, 2 tài xế thương vong

Hiện trường tai nạn

Cụ thể, sự việc xảy ra sáng nay, trên đường tỉnh 379, đoạn qua cổng chào Văn Giang khoảng 3 km thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại hiện trường, 2 xe container xảy ra va chạm, trong đó 1 xe đổ nghiêng trên đường. 1 tài xế đã tử vong, 1 tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin. Lực lượng chức năng đã phải huy động xe cẩu hỗ trợ đưa tài xế đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Ngã giữa đường sau tai nạn, nam thanh niên nhỏm dậy né xe tránh tai nạn thót tim



Theo nội dung đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, một chiếc xe máy chở 3 thanh niên đang đi trên đường bất ngờ đổ xuống khiến các thanh niên ngã văng. Vừa lăn xuống đất, thanh niên ngồi sau đã kịp thời đứng dậy tránh chiếc ô tô đang đi tới. Đúng lúc đó, một xe máy đang đà đi tới, nam thanh niên một lần nữa lách người tránh tai nạn.

Rất may vụ tai nạn không gây thương vong nhưng đã khiến cho nhiều người một phen hú vía.

Điện Biên: Xe tải chở cát lật giữa đường, tài xế bất tỉnh trong cabin

Mới đây, Công an huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương.





Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 22/4, xe tải chở cát BKS 27C-008.19 di chuyển trên Quốc lộ 279, khu vực chân đèo Tằng Quái, địa phận huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên thì bất ngờ mất lái lật ngửa về phía taluy dương. Hậu quả là tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt cùng người dân giải cứu lái xe mắc kẹt, đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ tai nạn lên tới gần 200 triệu đồng.

Kon Tum: Va chạm với xe tải, 2 người tử vong

Tin tai nạn giao thông mới nhất 23/4, mới đây Công an huyện Ngọc Hồi ( Kon Tum ) cho biết trên địa bàn mới xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng cuối giờ chiều 22/4, xe ô tô tải BKS 63C-052.83 do ông Nguyễn Thanh Hùng (46 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên QL14 theo hướng huyện Đắk Glei đi huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), đến Km1473+700 (đoạn qua xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 75F1-290.63 trên xe có A Hải (43 tuổi) và A Thing (49 tuổi, cùng trú huyện Đắk Glei, chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân đi trên xe máy ngã xuống đường, bị trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Kiều Đỗ (t/h)