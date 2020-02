Lạng lách 'trêu ngươi' ô tô tải giữa đường, tài xế xe máy nhận kết đắng

Lạng lách "trêu ngươi" xe tải, tài xế xe máy nhận kết đắng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông khiến cư dân mạng phẫn nộ. Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào ngày 23/2 trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy phía trước ô tô tải. Mặc dù xe tải đã nhiều lần bóp còi yêu cầu nhường đường nhưng người đi xe máy liên tục lạng lách đánh võng, ngăn không cho xe tải vượt lên.

Tới ngã tư, khi 2 xe dừng chờ đèn đỏ, tài xế xe tải đã bước xuống xe, lao vào đạp, đá, hành hung tới tấp vào người đi xe máy.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip là thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Đa số các bình luận đều tỏ ra bất bình trước cách hành xử của cả 2 tài xế.





Sơn La: Xe tải phanh cháy đường vẫn đâm liên tiếp vào đoàn xe khiến 4 người bị thương

Tin tai nạn giao thông mới nhất, sáng 24/2, Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn làm 4 người bị thương, 3 ô tô bị hư hỏng.

Ô tô con bị hư hại nặng sau tai nạn liên hoàn.

Vietnamnet đưa tin, sáng 21/2, anh Trương Quốc Tuấn (SN 1960, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển ô tô con BKS 29A-222.59 di chuyển trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La. Tại khúc cua Km 168+500, xe này đâm trực diện vào xe tải BKS 36C-20013 do anh Lê Trí Chín (SN 1986, trú tại Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) lái ngược chiều. Sau đó ít phút, xe tải BKS 89C-168.59 do anh Hà Xuân Minh (SN 1987, trú tại Minh Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) lái theo hướng Hà Nội - Sơn La, khi vào cua, xe này đâm vào ô tô của anh Tuấn và 1 xe máy BKS 26B1-094.09 của chị Giàng Thị Đua (trú tại Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ) đang chở 2 con và đỗ phía sau xe tải của tài xế Chín.

Sau va chạm kinh hoàng, anh Chín, chị Đua và 2 con đã bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Không những vậy, 2 chiếc ô tô tải cũng bị móp đầu, riêng xe ô tô của anh Tuấn hư hỏng toàn bộ phần thân.

TP.HCM: 2 thanh niên tử vong trong cuộc so tài đua xe



Hơn 20h tối ngày 23/2, người dân tại phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM trông thấy một nhóm thanh niên tổ chức đua xe tại con đường nhánh mới làm dưới chân cầu Phú Hữu khu công nghệ cao phường Tăng Nhơn Phú B.



Trong lúc so tài, 2 nam thanh niên điều khiển xe Sirius và Exciter đã bất ngờ tông thẳng vào nhau. Cú tông ở tốc độ cao đã khiến cho 2 nam thanh niên này ngã văng mạnh xuống đường.

Mảnh vỡ phương tiện văng khắp nơi tại hiện trường. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

Hậu quả là nam thanh niên chạy xe máy không biển số, không mang theo giấy tờ tùy thân đã tử vong tại chỗ. Nam thanh niên Hoàn Thế S. (19 tuổi, quê Cần Thơ) tử vong tại Bệnh viện

Được biết, sau tai nạn kinh hoàng, nhóm thanh niên tụ tập đua xe đã bỏ lại nạn nhân tử vong và rời đi.

Xe tải đột ngột chuyển hướng, húc ô tô con xoay một vòng trên cầu Thanh Trì

Tai nạn giao thông ngày 24/2, vào khoảng 9h sáng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra một tình huống giao thông nguy hiểm.

Theo camera hành trình của một chiếc xe có mặt thời điểm đó, trước khi va chạm xảy ra, một chiếc xe con và xe tải đang chạy song song trên đường. Bất ngờ xe tải chuyển hướng, húc vào đuôi xe con khiến xe này mất lái, xoay vòng ngay trước đầu xe tải.

Do khoảng cách quá gần và bất ngờ, tài xế ô tô con đã không kịp xử lý nên đã xảy ra va chạm.

Rất may khi va chạm xảy ra 2 xe đều không chạy với tốc độ nhanh nên không có thương vong.

Bình Dương: Va chạm trên QL13, 3 người thương vong

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

3 người thương vong sau tai nạn kinh hoàng. Ảnh: báo Giao Thông

Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 23/2, anh Trương Vĩ Th. (SN 2000, quê Trà Vinh) chạy xe máy BKS 84K1-338.64 ra QL13, đoạn qua phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn trước Bảo tàng tỉnh Bình Dương, xe máy của anh Th. tông trực diện vào xe máy BKS 61B1-641.85 do 2 thanh niên điều khiển đang lưu thông đúng chiều.

Sau va chạm, cả 3 người cùng phương tiện ngã văng ra đường, trong đó anh Th. tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Hiện, nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Kiều Đỗ (t/h)