Tin tai nạn giao thông ngày 24/3/2020, 2 người đang đi trên đường bỗng bị cây xanh bật gốc đổ trúng đầu, rất may sự việc không gây thương vong.

Thót tim: Đang đi trên đường, 2 người bị cây khô bật gốc đổ trúng đầu

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội giao thông, thời điểm trên, 2 người đang đi xe máy trên đường thì bị một cái cây bên đường đổ trúng người.

Bất ngờ, 2 người đi xe cùng phương tiện ngã nhào ra đường. Rất may, do thời điểm này chiếc xe đi khá chậm nên 2 người chỉ bị thương nhẹ. Sự việc xảy ra tại Hà Nội ngày 23/3.

TP.HCM: Tông đuôi xe container, một người tử vong tại chỗ

Nạn nhân là anh Vi Tô B. (49 tuổi, quê quán Trung Quốc, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Xe máy dính chặt vào đuôi container sau va chạm mạnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 23/3, anh B. chạy xe máy BKS 59N2-386.96 di chuyển trên đường song hành xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Rạch Chiếc. Tới đoạn qua trạm thu phí cầu Rạch Chiếc (thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) xe máy của anh B. bất ngờ tông vào đuôi xe container đang dừng phía trước.

Hậu quả là anh B. đập đầu vào đuôi rơ-moóc, ngã văng ra đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của anh B. cũng dính chặt vào đuôi xe container.

Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo điều tra, thời điểm trên, chiếc container đang chờ vào đổ xăng tại cây xăng bên đường. Khu vực xảy ra tai nạn là nơi ra vào các cảng, deport nhưng đèn đường khá tối.

Phẫn nộ người phụ nữ dừng xe giữa đường để… nghe điện thoại

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang tham gia giao thông trên ngay giữa ngã ba đông đúc tại TP.HCM bất ngờ dừng lại giữa đường để nghe điện thoại.

Ảnh chụp màn hình

Mặc các phương tiện khác phải tự tránh né, người phụ nữ cầm chiếc điện thoại trên ta đàm thoại khoảng 2 phút, sau đó mới điều khiển xe đi tiếp. Hành động thiếu ý thức trên cư dân mạng vô cùng bất bình.

Container gây tai nạn liên hoàn giữa quốc lộ

Cũng trên địa bàn TP.HCM, tối 23/3 đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Hiện trường tai nạn liên hoàn



Theo báo Công An TP.HCM, khoảng 19h30, xe container BKS 57K-6844 di chuyển trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Đến địa điểm cách ngã ba Tân Vạn 500 m (thuộc P.Bình Thắng, TP.Dĩ An), tài xế phát hiện phía trước có một xe container BKS 51C-236.19 đang dừng nên vội phanh gấp.

Lúc này xe tải BSK 51D-601.50 chạy phía sau cũng phanh lại khiến chiếc xe đầu kéo BKS 73C-067.58 chạy phía sau xe tải không xử lý kịp, húc vào đuôi xe tải.

Xe tải bị ủi về trước, húc tiếp vào đuôi xe container 57K-6844 gây tai nạn liên hoàn.

Tại hiện trường, 3 chiếc xe dính chặt vào nhau, trong đó, đầu xe tải hư hỏng nặng. Rất may không có ai bị thương sau tai nạn liên hoàn.

Tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 tắc nghẽn. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân tai nạn được xác định do xe container BKS 51C-236.19 đậu xe giữa đường để lấy lệnh.

Bình Phước: Xe tải "bay" xuống vực, tài xế cùng 2 phụ xe trọng thương

Tin tai nạn giao thông mới nhất, ngày 24/3, lực lượng CSGT, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người bị thương nặng tại Bình Phước.

Hãng chục tấn xi măng văng vãi khắp viện. Ảnh: VOV

Theo báo VOV, vào khoảng 16h30, chiếc xe tải BKS 37C-312.65 (chưa rõ người điều khiển) chở hàng chục tấn xi măng lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ TP.HCM đi huyện Bù Gia Mập. Đến đoạn đổ dốc Cùi Chỏ (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập), xe này bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khoảng 10 m.

Vụ tai nạn làm chiếc xe tải hư hỏng nặng, hàng chục tấn xi măng văng khắp nơi, 3 người trên xe gồm 1 tài xế và 2 phụ xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Kiều Đỗ (t/h)