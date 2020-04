Hiện trường tai nạn kinh hoàng ở Bình Phước khiến 2 nam thanh niên tử vong





Mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (SN 2000, ngụ tại thị trấn Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Đức C. (SN 2004, ngụ tại thị trấn Thanh Hòa).





Theo thông tin ban đầu, tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 23/4, trên QL13. Thời điểm trên, Nguyễn Văn T. điều khiển xe máy BKS 93P2-507.79 chở theo Nguyễn Đức C. trên QL13, theo hướng từ huyện Chơn Thành đi Hớn Quản. Đến Km77 đoạn qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, xe này bất ngờ tông trực diện vào ô tô 4 chỗ BKS 93A-096.54 do anh Nguyễn Phi Cường (SN 1984, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) điều khiển.





Sau va chạm, T. tử vong tại chỗ, C. tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe máy vỡ nát hoàn toàn sau cú tông mạnh, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.





Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Chơn Thành đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu xác định, thời điểm xảy ra tai nạn các nạn nhân đã đi xe ngược chiều.





Nghệ An: 2 tai nạn liên tiếp cùng một địa điểm, 2 người thương vong





Tai nạn hi hữu xảy ra vào khoảng 23h30 đêm 23/4 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Được biết, thời điểm trên, gia đình anh S. đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, Tỉnh dậy, mọi người kinh hoàng phá hiện chiếc xe đầu kéo BKS-38N 4209 tông đổ phần phía trước được dùng làm hiệu thuốc của ngôi nhà.





Tại hiện trường, đồ đạc hư hỏng, vương tung tóe; chiếc xe hư hỏng phần đầu, lái xe bị thương nặng và mắc kẹt trong ca bin.





Sau đó sự việc được trình báo đến lực lượng chức năng, tài xế được đưa đi bệnh viện cấp cứu.





Đáng chú ý, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, hiện trường vụ tai nạn này chỉ cách 10 mét với hiện trường vụ tai nạn chết người xảy ra trước đó ít giờ.





Cụ thể, vào khoảng 15h cùng ngày, ông Nguyễn Đức Hinh (54 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) đang điều khiển xe máy trên QL1A theo hướng tới Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.





Trong lúc san đường, ông Hinh đã bị một chiếc xe bán tải chạy cùng chiều tông ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe container BKS 43C-230.87 đang chạy phía sau không kịp tránh, phanh gấp cuốn ông Hinh cùng chiếc xe máy vào gầm xe. Ông Hinh bị thương nặng, tuy được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.





Đi làm về lúc đêm khuya, nam công nhân gặp nạn ngã văng ra đường bất tỉnh





Cũng trong đêm 23/4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn khiến nam công dân bị thương nặng.





Cụ thể, theo thông tin trên báo Nghệ An, vào khoảng 21h30 đêm, người đàn ông (chưa rõ danh tính) mặc quần áo công nhân của Nhà máy Xi măng Công Thanh (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 37L1-575.71 di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Thanh Hóa đi Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đến địa bàn khối 8, phường Quỳnh Thiện - đối diện cây xăng Hà Thành (thị xã Hoàng Mai), xe máy bất ngờ đâm trực diện vào đuôi xe tải đang dừng đỗ bên đường.





Hậu quả là nam công nhân ngã văng ra đường, chấn thương rất mạnh ở vùng đầu. Nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.





Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.





Đà Nẵng: Bắt tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn





Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 24/4, theo thông tin từ Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng ), tài xế gây tai nạn tối 20/4 rồi bỏ trốn đã có mặt tại trụ sở để phục vụ công tác điều tra.





Tài xế này là Nguyễn Văn Thi (SN 1989, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Trước đó, khoảng 21h40 ngày 20/4, chị Phạm Thị Phượng (SN 1995, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 38H1–009.57, lưu thông trên đường Yên Khê 2 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một xe ô tô 5 chỗ đi ngược chiều tông phải. Va chạm khiến chị Phượng và xe máy văng ngược về sau, đập vào xe ben BKS 43H-4608 đang đậu sát mép đường. Hậu quả là chị Thi bị gãy xương đùi, đa chấn thương, bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.





Đáng nói, sau khi gây tai nạn, ô tô 5 chỗ không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà đã cho xe bỏ chạy khỏi thành phố theo hướng Nam. Qua trích xuất camera, Công an quận Thanh Khê phối hợp cùng Công an Quảng Nam, Quảng Ngãi đã phát hiện ông Nguyễn Văn Thi đang sửa xe ô tô BKS 72A-321.11 tại một ga-ra ô tô tại TP Quảng Ngãi





Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Thi đã thừa nhận hành vi bỏ chạy sau tai nạn của mình.





Người đàn ông đi xe máy lấn làn, tông thẳng vào đầu Camry

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy lấn làn, bất ngờ tông thẳng vào đầu chiếc ô tô hiệu Camry đi đúng chiều. Sau va chạm nạn nhân bị hất văng xuống đường, 2 xe bị hư hỏng nặng.





Được biết, sự việc xảy ra vào 12h34 ngày 3/4. Theo người đăng tải clip, rất may người đi xe máy không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người này đạt mức 0,9 mg/l khí thở.





