Tin tai nạn giao thông ngày 25/3/2020, sau va chạm với xe tải, người phụ nữ bị cuốn vào gầm nhưng may mắn thoát chết thần kỳ.

"Tử thần" ngủ quên, người phụ nữ thoát chết kỳ diệu dưới gầm xe tải

Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao thì lọt vào điểm mù của một chiếc xe tải đang vào cua và xảy ra va chạm. Ngay sau đó, người phụ nữ cũng chiếc xe bị cuốn vào gầm. Chiếc xe máy bị cán nát, trong khi người phụ nữ may mắn sống sót, thậm chí còn không bị thương.

Your browser does not support HTML5 video.

Khi suýt bị bánh xe cán trúng, người phụ nữ này đã nhanh chóng cuộn người lại và lăn ra phía ngoài, bởi vậy người này không chỉ thoát chết mà còn không hề bị một vết trầy xước nào.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 22/3 tại Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Hà Nội: Tài xế ô tô say rượu gây tai nạn rồi bỏ chạy

Mới đây, trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người bị thương nặng.

Một người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu sau va chạm. Ảnh: CAND

Cụ thể, theo CAND, vào khoảng 22h15 ngày 24/3, xe ô tô BKS 30A-427.27 đang lưu thông khu vực gần cầu Định Công thì bất ngờ lao sang phần đường bên cạnh, đâm vào xe máy đi ngược chiều. Hậu quả người phụ nữ điều khiển xe máy bị ép vào sát lề đường, bị thương nặng và được người dân đưa đi viện cấp cứu.

Đáng nói, sau va chạm, người lái xe máy đã không dừng lại mà bỏ chạy về phía cầu Định Công gần đó. Sau đó, do một lốp xe ô tô bị nổ, tài xế mới chịu dừng lại.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàng Mai cùng Công an phường Định Công đã nhanh chóng có mặt, điều tra vụ tai nạn. Tại thời điểm trên, kết quả đo nồng độ cồn của lái xe ô tô là 0,36gr/ml khí thở.

Tài xế taxi và hành khách đánh nhau chảy máu đầu trên đường vành đai 3

Your browser does not support HTML5 video.

Sự việc xảy ra trên đường vành đai 3, sáng 25/3. Theo nguồn tin trên báo Tổ quốc, không biết nguyên nhân là gì, chiếc xe taxi đang chạy thì dừng giữa đường, tài xế và hành khách bước xuống xe đánh nhau tới chảy máu đầu. Chứng kiến sự việc, một số người đã dừng xe can ngăn vụ ẩu đả.

Hà Giang: Xe tải vượt ẩu rợn tóc gáy gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h42 ngày 24/3, tại Km34 quốc lộ 2, đoạn qua xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Your browser does not support HTML5 video.

Thời điểm này trời mưa, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế nhưng tài xế xe tải BKS 23C-009.06 vẫn chạy với tốc độ cao, vượt ẩu tại khúc cua. Đúng lúc này, xe tải cẩu mang BKS Hà Giang đang lưu thông phía ngược lại đã phải tránh hết đường nhưng vẫn xảy ra va chạm.

Sau đó, xe tải cẩu tiếp tục va chạm với ô tô con BKS 15A-485.16 rồi xoay chắn ngang QL2 khiến giao thông khu vực này tê liệt.

Theo báo Giao Thông, rất may vụ tai nạn không gây ra thương vong về người.

Hà Nội: 2 xế hộp đối đầu, 1 xe tông thẳng vào gốc cây bẹp dúm

Sự việc xảy ra luc 21h30 ngày 24/3, tại ngã tư Hoàng Ngân giao với Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2 ô tô bẹp dúm sau va chạm. Ảnh: Kiến Thức



Chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Vios BKS 30E-55598 đang đi tới đoạn ngã tư Hoàng Ngân giao với Hoàng Đạo Thúy thì bất ngờ mất lái, va chạm với một chiếc xe ô tô Altis rồi tông thẳng vào gốc cây



Sau tai nạn, cả 2 phương tiện biến dạng phần đầu. May mắn là cả 2 lái xe đều không bị thương.

Kiều Đỗ (t/h)