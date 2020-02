Tai nạn giao thông ngày 26/2/2020, xe ô tô đang đi trên đường cao tốc bỗng nhiên gặp phải một người sang đường kiểu "tự sát". Do không xử lý kịp, ô tô đã húc bay người sang đường bất cẩn.

Hết hồn khoảnh khắc ô tô phanh cháy lốp, tránh người sang đường kiểu "tự sát"

Theo nội dung đoạn clip, một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ khá cao trên đường cao tốc thì gặp nhóm người đi bộ sang đường. Trong khi những người khác đi chậm rãi thì một người đàn ông trung niên mặc áo xanh lại chạy lao sang đường. Đúng lúc này chiếc ô tô đi tới đã không kịp phanh, hậu quả là người đàn ông bị chiếc ô tô húc bay, ngã ra đường bất động.

Your browser does not support HTML5 video.

Được biết, sự việc xảy ra vào 8h47 sáng ngày 25/2, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Hiện chưa rõ tình trạng Sức Khỏe người đàn ông sang đường bất cẩn ra sao.

TP.HCM: Nữ sinh 15 tuổi bị bánh xe trộn bê tông cán qua, tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PLO

Tai nạn giao thông hôm nay 26/2, khoảng 9h sáng nay, một tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM). Nạn nhân là một nữ sinh học lớp 8 trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, nữ sinh điều khiển xe tay gas biển kiểm soát 54V3-47xx di chuyển trên đường Đông Bắc theo hướng ra đường Tô Ký. Khi xe đến trước số 84, nữ sinh được cho là đã tìm cách đi lên vỉa hè để tránh một người khác. Lúc này, nữ sinh bị ngã xuống đường, ngay dưới bánh xe tải BLS 51D-601xx đang kéo theo thùng trộn bê tông. Hậu quả là phần trên cơ thể của nữ sinh bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 12 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được hoàn tất.

Quảng Nam: Chìm đò trên sông Vu Gia, 6 người tử vong

Tin tai nạn giao thông mới nhất , sáng 26/2, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về vụ chìm đò trên sông Vu Gia khiến 6 người tử vong.



Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 16h ngày 25/2, 10 người dân thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc cùng đi trên chiếc đò nhôm di chuyển từ cánh đồng bãi bồi sông Vu Gia để về nhà. Đến giữa sông, chiếc đò bất ngờ bị lật khiến cả 10 người rơi xuống sông trong đó 4 người may mắn được cứu, 6 người còn lại tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng tới thăm hỏi động viện gia đình các nạn nhân. Ảnh: Báo Giao Thông

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng cho biết, việc sử dụng phương tiện dân sinh như ghe, đò còn rất nhiều bất cập, hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề đảm bảo ATGT đối với loại hình phương tiện này và với những người sử dụng.

Sáng cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong với số tiền 5 triệu đồng/nạn nhân, lãnh đạo Cục đường thủy nội địa cũng trao hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân.

Sang đường cắt mặt xe đầu kéo, tài xế xe 16 chỗ suýt gây họa

Theo nội dung clip, chiếc xe đầu kéo đang đi trên đường thì bất ngờ gặp chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 99D-003.58. Xe này sang đường cắt mặt khiến xe đầu kéo phải phanh cháy lốp. Rất may, va chạm không xảy ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Quảng Bình: Danh tính tài xế xe đầu kéo gây tai nạn khiến cụ bà tử vong

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết đã xác minh được chiếc xe đầu kéo và tài xế gây tai nạn khiến 1 cụ bà tử vong.



Trước đó, khoảng 19h45' ngày 24/2, Công an Quảng Trạch nhận được tin báo trên QL12A, đoạn qua xã Cảnh Hóa có một vụ Trước đó, khoảng 19h45' ngày 24/2, Công an Quảng Trạch nhận được tin báo trên QL12A, đoạn qua xã Cảnh Hóa có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Trần Thị Trữa (SN 1934). Khi đang đi bộ trên đường, bà Trữa đã bị xe đầu kéo tông tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển lái xe đầu kéo rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết người rồi bỏ đi là Lê Viết Cảng. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xác nhận chiếc xe gây tai nạn là xe đầu kéo BKS 73C-05857 kéo theo rơ-mooc BKS 73R-00529 do tài xế Lê Viết Cảng (49 tuổi, trú tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.



Kiều Đỗ (t/h)