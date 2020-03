Thót tim cảnh nam thanh niên đầu trần phóng xe máy tông trực diện vào ô tô

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một vụ tai nạn giao thông ngày 25/3. Theo nội dung clip, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, thậm chí lấn làn đường. Đúng lúc này, một chiếc ô tô đang đi tới ở chiều ngược lại, xe máy của nam thanh niên tông trực diện vào đầu ô tô.

Sau va chạm, nam thanh niên này ngã văng ra đường và bị thương nặng.

TP.HCM: Tài xế xe container gây tai nạn chết người rồi rời xe bỏ chạy

Tai nạn giao thông mới nhất, 14h ngày 26/3, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy khiến 1 người tử vong. Đáng nói, sau tai nạn, tài xế xe container đã bỏ chạy khỏi hiện trường khiến CSGT phải bắt lại, tạm giữ.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Zing

Cụ thể, thời điểm trên, nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển xe container BKS TP.HCM, di chuyển trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương đi TP.HCM. Đến ngã tư cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), tài xế rẽ phải về quốc lộ 1 hướng đi quận 12 thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do một phụ nữ 25 tuổi điều khiển.

Theo lời nhân chứng, sau va chạm, người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn tài xế container rời xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Một cán bộ CSGT đang trực tại khu vực phải đuổi theo tạm giữ tài xế.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Ô tô quay đầu tại đường cấm khiến người lái xe máy bị hất văng

Tai nạn giao thông hôm nay ngày 26/3, va chạm giữa xe ô tô con và xe máy khiến 1 người bị thương. Được biết, sự việc xảy ra tại một đoạn đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chiếc xe ô tô đã quay đầu tại đoạn đường cấm vừa đúng lúc chiếc xe máy chạy tốc độ cao đang đi đến. Dù đã cố gắng phanh gấp nhưng chiếc xe máy vẫn tông trúng đầu ô tô, hậu quả là tài xế xe máy bị thương nặng.

Yên Bái: Ô tô tải và xe máy va chạm, một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 25/3, tài xế Vi Văn H. (sinh năm 1988, ở xã Phúc Lợi, Lục Yên) điều khiển chiếc xe ô tô tải BKS 21C-014.49 di chuyển trên Quốc lộ 70, hướng từ huyện Lục Yên đi TP Yên Bái. Đến Km 51 đoạn qua địa phận xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, ô tô tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 21T5-4340 do anh Đặng Văn B. (SN 1983, trú tại xã Trung Tâm, huyện Lục Yên) điều khiển cùng chiều. Hậu quả là anh B. ngã ra đường và bị ô tô tải chèn lên người, bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó.

Chiếc ô tô tải trong vụ tai nạn. Ảnh: VOV

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Lục Yên đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo nguồn tin của Báo VOV , tài xế Vi Văn H. có nồng độ cồn đạt là 0,4mg/lít khí thở tại thời điểm kiểm tra.



Bình Dương: Điều khiểm xe máy va chạm với xe ba gác, 2 bé gái thương vong

Khoảng 19h30 ngày 25/3, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 bé gái thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 2 bé gái chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đã chở nhau trên xe BKS 61B1-897.36, di chuyển trên đường Huỳnh Thị Hiếu (phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hướng ra Cầu Ông Cộ (TP Thủ Dầu Một).

Đến khu phố 4, phuờng Tân An, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe ba gác BKS 61L6-7127 lưu thông chiều ngược lại.

Sau va chạm, 2 bé gái ngã xuống đường, trong đó, bé gái 14 tuổi chết tại chỗ, bé gái còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm tại hiện trường. Ảnh: Công Lý và Xã Hội

Chiếc xe ba gác lao vào lề đường, xe máy của 2 bé gái nằm giữa đường tại hiện trường, hư hỏng nặng.

Kiều Đỗ (t/h)