Phút kinh hoàng đối diện với xe buýt 'tử thần' chạy như đi cướp

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào sáng nay 27/2, trên tuyến đường Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Thời điểm trên, tuyến đường khá đông đúc nhưng chiếc xe buýt số 39 BKS 29B-147.78 lại cố tình chạy ẩu, lấn làn. Thậm chí, khi gặp phải chiếc xe ô tô đi đúng làn đúng luật, tài xế xe buýt còn có hành vi nhấn chân ga để cố tình "hù dọa", ép nhường đường.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại.

Hòa Bình: Xe tải va chạm với xe máy, một nam thanh niên tử vong tại chỗ

Hiện trường tai nạn kinh hoàng sáng 27/2. Ảnh: Giao Thông



Nạn nhân là anh Bùi Văn Vũ (sinh năm 2003, trú tại xóm Khang, thị trấn Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình).



Theo thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào 9h25 sáng tại Km 100+450 QL6 (địa phận Xóm Khang 3, thị trấn Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình). Thời điểm trên, anh Vũ điều khiển xe máy BKS 28E1-160.35 lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La thì bất ngờ va chạm với xe ô tô BKS 29H-320.96 đang di chuyển theo chiều ngược lại.



Va chạm mạnh khiến anh Vũ ngã ra đường, tử vong tại chỗ. 2 chiếc xe đều bị hư hỏng. Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ sự việc.

Gia Lai: Xe máy húc nhau, 4 người thương vong

Tin tai nạn giao thông mới nhất , sáng 27/2, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra rên địa bàn đêm 26/2 làm 4 người thương vong.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, khoảng 23h đêm 26/2, anh Rmah Rinh (SN 2000, trú xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) điều khiển xe máy BKS 81D1-033.62 do chở theo em Siu Tiệu (SN 2005, cùng xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) lưu thông trên Quốc lộ 25, theo hướng thị xã Ayun Pa đi huyện Phú Thiện. Đến địa phận xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, xe này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 81P7-9709 do anh Ksor Minh (SN 2000, trú xã Ia ke, huyện Phú Thiện) điều khiển chở theo bạn là Rlan Sang (SN 2000, trú thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) chạy hướng ngược lại.

Sau va chạm, 2 người điều khiển xe may tử vong. Trong đó, anh Ksor Minh tử vong tại chỗ, anh Rmah Rinh tử vong tại Trung tâm y tế huyện Phú thiện. Hai người ngồi sau xe là Siu Triệu và Rlan Sang bị thương nặng, cả 2 đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

1.100 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm

Theo thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ ngày 15/12/2019 đến 14/2/2020, toàn quốc đã xảy ra 2.368 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.125 người, bị thương 1.781 người.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Giao Thông

So với cùng thời kỳ năm ngoái, giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn giao thông giảm 16,09%, số người chết giảm 17,04%, số người bị thương giảm 17,77%.

Tong tháng 2/2020, cả nước xảy ra 1.068 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người và bị thương 813 người. So với tháng 2/2019 giảm 227 vụ, giảm 93 người chết và giảm 219 người bị thương.

Hà Nội: 15 người tử vong vì tai nạn đường sắt năm 2019

Sáng 27/2, tại Hội nghị triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã có báo cáo về tình hình ATGT đường sắt trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ATGT

Cụ thể, trong năm 2019, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý được 1.618 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt. Trong đó, các lỗi chủ yếu là người điều khiển phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe tại khu vực đường ngang; Vi phạm hành lang ATGT đường sắt; Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu,...

Trong năm 2019, địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 19 vụ tai nạn đường sắt , làm chết 15 người, bị thương 1 người. Nguyên nhân là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát khi băng cắt qua đường ngang, chuyển hướng sai quy định…

"Trong năm 2020, Phòng CSGT tiếp tục phát huy hiệu quả 9 cụm loa tuyên truyền lắp đặt tại 9 điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt, lắp đặt thêm 5 cụm loa đường bộ, đường sắt; tiếp tục tăng cường tuyên truyền luật đường sắt, đặc biệt là quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt và tăng cường xử lý nghiêm vi phạm giao thông đường sắt", Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhấn mạnh tại hội nghị.

