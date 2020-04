Bất ngờ danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, kéo rê phương tiện tóe lửa trên đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 26/4, xe Mazda CX5 trên di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng về cầu Thăng Long đã xảy ra va chạm với một người đi xe đạp điện, khiến nạn nhân bị thương. Sau va chạm, tài xế không dừng lại giúp đỡ nạn nhân mà tăng ga phóng xe bỏ chạy, kéo lê chiếc xe đạp điện của nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe.

Sự việc gây náo loạn con đường Phạm Văn Đồng. Nhiều người dân đã đuổi theo yêu cầu tài xế xe dừng lại nhưng người này vẫn bỏ chạy theo sang hướng huyện Đông Anh (Hà Nội).

Không những vậy, khi sang tới Mê Linh (Hà Nội), xe này còn tiếp tục tông vào 1 người đi đường khác và lại bỏ chạy.

"Đến 1 trạm thu phí thì lái xe bị chặn lại, khi xuống xe, tài xế người nước ngoài này nồng nặc mùi rượu bia và đứng còn không vững", một nhân chứng thông tin trên báo VOV.

Tài xế Đài Loan điều khiển xe Mazda gây tai nạn liên hoàn

Theo thông tin từ lãnh đạo Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội, người đang ông điều khiển xe Mazda gây tai nạn là một người Đài Loan.

"Người phụ nữ đi xe đạp điện bị thương nhẹ, đơn vị tiếp nhận thông tin ban đầu và chuyển hồ sơ lên Phòng CSGT TP Hà Nội để xử lý vì lái xe là người Đài Loan và gây tai nạn trên nhiều địa bàn".

Bình Dương: Cô gái gặp tai nạn tử vong đúng sinh nhật 18 tuổi

Theo thông tin từ Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương ), đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một đôi nam nữ tử vong đêm 26/4.

Chiếc xe máy của nạn nhân biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, báo Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 22h30 tối, anh H.H.K. (22 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy chở theo bạn gái 18 tuổi (quê Bạc Liêu) di chuyển trên đường ĐT743 theo hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai.

Tại đoạn đường tối thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, xe này bất ngờ tông vào cột đèn chiếu sáng giữa dải phân cách rồi lao về phía trước, văng lên vỉa hè bên đường.

Hậu quả là 2 người trên xe ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên nằm sát gốc cây bên lề đường, thi thể cô gái nằm cách đó khoảng 10 m, dưới lòng đường.

Được biết, theo một số bạn bè của nạn nhân, tai nạn xảy ra khi cả hai đang chở nhau về sau tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của cô gái.

TP.HCM: Xe máy gặp họa vì "cái bẫy" chết người đặt giữa đường

Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ di chuyển xe máy trên con đường ngập nước thì bất ngờ đi trúng phải một hố ga mất nắp nhưng không có biển cảnh báo. Hậu quả là cả bánh trước của chiếc xe lọt xuống hố, tài xế ngã ra đường.

Rất may, do đi chậm nên người điều khiển xe máy không bị thương quá nghiêm trọng. Sự việc được cho xảy ra tại 1 đoạn đường ven đô của TP.HCM vào chiều 26/4.

Hà Nội: Điều tra vụ "hỗn chiến" sau va chạm giao thông

Ngày 27/4, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biế đang thụ lý điều tra vụ " hỗn chiến " sau va chạm giao thông xảy ra tối 26/4 trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 26/4, xe ô tô hiệu Audi Q5 (chưa rõ biển kiểm soát) do một người đàn ông điều khiển di chuyển trên một đoạn đường thuộc phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) thì xảy ra va chạm với 2 người đi xe máy. Sau tai nạn, 2 bên đã xảy ra cãi cọ, xô xát.

Không những vậy, cả 2 bên đều gọi người mang theo hung khí tới ẩu đả gây náo loạn cả khu phố. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.

Quảng Ninh: Kinh hoàng xe bán tải mất lái, phi qua dải phân cách lao nhà dân

Vụ tai nạn xảy tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh . Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bán tải đang di chuyển trên đường thì bất ngờ mất lái, leo lên dải phân cách, phi qua làn đường ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi lao vào nhà người dân.

Theo thông tin trên Zing, rất may không có thương vong sau tai nạn trên.

Kiều Đỗ (t/h)