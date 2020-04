Xe 7 chỗ ngang ngược chặn đường, tài xế xe cứu thương bức xúc định 'xử đẹp'

Xe 7 chỗ ngang ngược chặn đường xe cứu thương, tài xế bức xúc định 'xử đẹp'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe ô tô Fortuber 7 chỗ BKS 63A-13178 cố tình chạy lấn làn, khiến 2 xe cứu thương đang nối đuôi nhau khó di chuyển. Thời điểm này, 2 chiếc xe đều đang mở còi báo động.

Quá bức xúc về sự ngang ngược của tài xế xe 7 chỗ, tài xế xe cứu thương đã mở cửa xe, lao xuống đường, đòi "xử đẹp" tài xế xe 7 chỗ. Người này kéo cửa xe 7 chỗ ra nhưng bị tài xế ngồi bên trong kéo trở lại. Người dân xung quanh cũng chạy tới can ngăn tài xế xe cứu thương , tránh để xung đột xảy ra. Sự việc khiến nhiều phương tiện giao thông phía sau bị ùn tắc, cuối cùng, xe 7 chỗ phải di chuyển trước.

Your browser does not support HTML5 video.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 28/4 trên QL30 tại địa bàn huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp ). Mới đây, ban ATGT tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thái Nguyên: Va chạm với ô tô con, người đàn ông bị xe tải cán tử vong

11h17 ngày 28/4, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo thông tin trên báo Giao Thông, thời điểm này, một chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển di chuyển trên đường Cách mạng tháng Tám, đến đoạn qua khu vực cầu Loàng của thì bất ngờ va chạm với chiếc ô tô con nhãn hiệu Kia Morning đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, người đàn ông ngã ra đường, đúng lúc này, chiếc xe ô tô tải lưu thông cùng chiều bên cạnh đi tới, cán trúng người đàn ông. Hậu quả là người này tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Tông vào đuôi xe tải chở cọc bê tông, người đàn ông nguy kịch

Tin tai nạn giao thông mới nhất , ngày 29/4, lực lượng chức năng quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn khiến một người đàn ông nguy kịch tối 28/4.

Hiện trường tai nạn giữa xe máy và xe tải. Ảnh: PLO

Trước đó, khoảng 22h ngày 28/4, xe tải cẩu biển số TP.HCM chở nhiều cột điện bê tông lưu thông theo hướng quận 12 về Gò Vấp. Khi vừa xuống dốc cầu Chợ Cầu vào đường Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp) thì xe này được cho là giảm tốc để dừng đèn đỏ trước giao lộ Phan Huy Ích.

Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển xe tay ga biển số 59D2-49087 lưu thông cùng chiều phía sau không xử lý kịp đã tông thẳng vào đuôi xe tải rồi ngã xuống đường, bất tỉnh. Chiếc xe máy tại hiện trường vỡ nát phần đầu, nằm trên làn ô tô.

Sau đó, nạn nhân được một thanh niên chạy xe ôm công nghệ đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tài xế say xỉn lao sang bên đường tông trực diện xe máy

Sự việc xảy ra chiều ngày 28/4 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, ô tô con màu đen di chuyển với tốc độ cao trên đường rồi bất ngờ lấn hết sang làn ngược chiều và đâm trực diện vào một thanh niên điều khiển xe máy. Hậu quả là nam thanh niên bị hất văng lên nắp capo, bị thương khá nặng.

Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng hiện trường vụ 2 xe máy va chạm, 5 người thương vong

Đến sáng ngày 29/4, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy làm 5 người thương vong.

Trước đó, khuya ngày 28/4, một nam thanh niên không mang giấy tờ tùy thân điều khiển xe máy BKS 70F1-720.84 di chuyển trên đường Lê Văn Việt theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi Bệnh viện quận 9. Đến giao lộ với đường Làng Tăng Phú (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) thì xe này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 49M6-4659 do người đàn ông điều khiển chở theo vợ và hai con nhỏ đang qua đường.

Hiện trường tai nạn kinh hoàng. Ảnh: PLO

Sau va chạm, nam thanh niên tiếp tục lao về phía trước và tông vào dải phân cách, xe của gia đình 4 người cũng đổ trên đường. Cả 5 nạn nhân cùng ngã văng trên đường và bị đa chấn thương, được người dân đưa đi viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nam thanh niên đã tử vong.

Theo nguồn tin của báo PLO, nhận chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nam thanh niên chạy xe với tốc độ khá nhanh.



Kiều Đỗ (t/h)