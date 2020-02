Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô 'điên' lao như bay vào người đi xe máy

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/2, theo nguồn tin từ Công an huyện Hải Hậu ( Nam Định) , đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến một người tử vong.



Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 2/2 tại địa phận cầu Phe Nhì, thuộc xã Hải Trung, huyện Hải Hậu. Thời điểm trên, ô tô BKS 18C-093.55 đang di chuyển với tốc độ rất nhanh thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường đối diện tông trực diện vào chiếc xe máy đi ngược chiều. Hậu quả là người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Văn Đ. (49 tuổi, trú tại xã Hải Trung). Theo nội dung clip được camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc còn có 2 người đi xe máy suýt gặp nạn.

Quảng Trị: Đi bộ qua đường, cụ ông bị xe máy tông tử vong

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Đoàn Văn H. (SN 1954, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh).

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin trên báo Giao Thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 2/2. Lúc này, anh Nguyễn Viết H. (SN 1994, trú tại thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, Gio Linh) điều khiển xe máy BKS 74C-258.39 chở theo anh Hồ Ngọc Đ. (SN 1994, trú tại thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, Gio Linh) di chuyển trên QL1A, theo hướng Đông Hà - Vĩnh Linh. Đến Km748+400 QL1A, đoạn qua thôn Hà Thanh (xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị), xe máy này bất ngờ xảy ra va chạm với ông H. lúc này đang đi bộ qua đường. Hậu quả là ông H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nghệ An: Chạy tốc độ cao lại còn vượt phải, nam thanh niên ngã lăn trước bánh xe container

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 31/1 trên đường N5 thuộc địa phận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Theo nội dung đoạn clip được camera hành trình của chiếc xe container ghi lại, xe này đang đi trên đường thì một chiếc xe máy chạy tốc độ cao bất ngờ vượt phải. Người điều khiển xe máy là một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Khi vừa vượt qua được chiếc container, nam thanh niên này đã không làm chủ được tốc độ và va vào một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh, hậu quả là cả người và phương tiện ngã xuống đường, ngay trước bánh xe container.

Thừa Thiên - Huế: Tước bằng, phạt tài xế xe biển xanh 4 triệu đồng vì vượt đèn đỏ

Ngày 3/2, Công an huyện Phú Lộc ( Thừa Thiên - Huế ) cho biết mới đây đã xử phạt, tước GPLX một tài xế xe biển xanh.

Theo thông tin ban đầu, qua hình ảnh người dân ghi lại và gửi đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô biển xanh 75C-6262 khi đi trên đoạn giao cắt giữa giao lộ QL1 và Tỉnh lộ 14B, thuộc huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã có hành vi vượt đèn đỏ.

Hình ảnh chiếc xe biển xanh vượt đèn đỏ được người dân quay lại. Ảnh: Báo Giao Thông

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe biển xanh 75C- 6262 vượt đèn đỏ trên thuộc sở hữu của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Lái xe được xác định là ông Ngô Đức Ninh (SN 1976, trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế đã mời tài xế lên làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng về lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Đi lùi trên cao tốc, tài xế xe đầu kéo bị phạt 17 triệu đồng

Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã xử phạt hành chính và tước bằng lái xe đầu kéo đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Trước đó, vào hồi 9h55 ngày 1/2, tại nút giao QL38B cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc - Hải Dương, lái xe Lê Văn H. (sinh năm 1974; quê quán Thanh Hà, Hải Dương) đã điều khiển xe tải BKS 15C-111.21 đi lùi ở làn đường số 3, từ Km49+700 về Km49+900.

Chiếc xe tải đi lùi trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Đến 10h49 cùng ngày, đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã phối hợp với Đội CSGT 2 (Cục cảnh sát giao thông) dừng và kiểm tra xử lý xe tải đi lùi trên.

Lái xe Lê Văn H. (SN 1974, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị xử phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái xe 5 tháng theo Điểm a, Khoản 8, Điều 5, Mục 1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt.

