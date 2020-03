Hết hồn khoảnh khắc 2 người đi xe máy bị hất văng sau va chạm kinh hoàng với ô tô

Hết hồn khoảnh khắc 2 người đi xe máy bị hất văng sau va chạm kinh hoàng với xe ô tô



Theo nội dung clip, thời điểm trên, một chiếc ô tô đang di chuyển qua ngã tư, đoạn vòng xuyến với tốc độ khá cẩn trọng. Lúc này, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao bất ngờ xuất hiện, đâm trực diện vào ô tô. Va chạm mạnh khiến ô tô bị bóp méo, 2 nam thanh niên chạy xe máy bị hất văng lên không trung, bất tỉnh.

Nguồn: Zing /MXH giao thông



Được biết, sự việc xảy ra hôm 2/3/2020 vừa qua tại thành phố Sơn La . 2 nam thanh niên trong clip đã bị thương khá nặng. Cả 2 nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hiện chưa rõ tình trạng Sức Khỏe của cả 2 ra sao.



Quảng Trị: Va chạm với ô tô tại ngã 3, 2 nam thanh niên tử vong



Cũng trong ngày 2/3/2020, đã xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy tại khu vực ngã 3 khiến 2 người tử vong.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Quang Thành



Theo thông tin trên BVPL, tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 2/3, tại ngã ba đường Lê Hồng Phong - QL9, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị



Thời điểm này, 2 thiếu niên là Nguyễn Nhật V. (SN 2004, trú xã Tân Thành) và Nguyễn Trung H. (SN 2005, trú khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo) điều khiển xe máy BKS 74H1 - 058.37 lưu thông hướng từ xã Tân Thành đi thị trấn Lao Bảo. Đang di chuyển với tốc độ cao, xe này bất ngờ đâm vào hông ô tô BKS-097.76 do tài xế Nguyễn Xuân H. (SN 1990, trú thị trấn Lao Bảo) lái qua đường.

Va chạm mạnh khiến 2 thiếu niên trên xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ và người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.



TP.HCM: Xe tải va chạm container trên quốc lộ , 3 người mắc kẹt trong cabin tử vong



Tin Tin tai nạn giao thông mới nhất , rạng sáng 3/3, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Đầu xe tải biến dạng sau cú đâm vào container

Theo SGGP, thời điểm trên, xe tải chở gạo BKS 63C-031.17 di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng từ An Sương đi Suối Tiên, TP.HCM. Đến đoạn cách cầu vượt Quang Trung 500 m thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12, xe này bất ngờ tông vào đuôi xe container BKS 70C-074.40 chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến đầu xe tải dính chặt vào đuôi xe container, 3 người mắc kẹt bên trong cabin xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành giải cứu các nạn nhân mắc kẹt. Tới hơn 8h cùng ngày, 3 nạn nhân gồm H.Ng.B. (SN 1981, tài xế), ông H.V.B. (SN 1962, cha của tài xế B., cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) và nam phụ xe tên L. được giải cứu ra bên ngoài. Tuy nhiên cả 3 nạn nhân đều đã tử vong.

Tai nạn làm 3 người trong cabin xe tải tử vong, 1 người khác bị thương.

Vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Hiện Công an quận 12 đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc.

Cụ ông sang đường bất cẩn khiến tài xế xe container hết hồn

Nguồn: Zing /MXH giao thông

Theo nội dung đoạn clip sự việc được camera hành trình của container ghi lại. Thời điểm trên, một cụ ông điều khiển xe máy đã bất ngờ cho xe quay đầu sang đường đúng lúc xe container này đang đi tới. Để tránh xảy ra tai nạn, tài xế container đã phải đánh lái hướng về phía nhà dân. Rất may không có va chạm nào xảy ra.

Kiều Đỗ (t/h)