Thót tim khoảnh khắc cháu bé bị ô tô tông văng 10 mét vì tuột khỏi tay mẹ

Kinh hoàng khoảnh khắc cháu bé bị ô tô tông văng 10 mét khi tuột khỏi tay mẹ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm. Trong clip, một đứa trẻ đang được người phụ nữ (được cho là mẹ cháu bé) dắt tay đi bộ trên đường. Đột nhiên, cháu bé tuột khỏi tay mẹ và chạy vụt sang đường. Người phụ nữ đã cố gắng đuổi theo con nhưng không kịp. Đúng lúc này thì một chiếc xe ô tô chạy tới, tông cháu bé văng xa hàng chục mét.

Your browser does not support HTML5 video.

Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, sau tai nạn cháu bé đã bị

thương nặng nhưng rất may không nguy hiểm tới tính mạng. Đây là một bài học cho các bậc

phụ huynh khi dắt theo con nhỏ đi ra đường.

Vượt đèn đỏ tại ngã tư, xe máy bị ô tô tông trúng

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 15h09 ngày 29/12 vừa qua. Theo nội dung

đoạn clip, chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường, băng qua ngã tư với tốc độ cao thì bất

ngờ tông trúng chiếc xe máy vượt đèn đỏ. Sau va chạm, phương tiện và người lái xe máy ngã

ra đường. Theo nguồn tin của báo Tri Thức Trực Tuyến, rất may người này bị thương không

quá nặng.

Thanh Hóa: TNGT nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người tử vong tại chỗ



đoạn qua

thương vong. Tin tai nạn giao thông mới nhất, cơ quan chức năng vừa cho biết trên đường Hồ Chí Minhđoạn qua Thanh Hóa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 ngườithương vong.

Nạn nhân là anh Lê Tuấn Khuê (SN 2005 ở xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc), anh Lê Văn

Đạo (SN 2004), anh Bùi Văn Niệm (SN 2002) và anh Lê Văn Sỹ (SN 2002) đều ngụ ở xã

Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc. Trong đó, anh Lê Văn Đạo, anh Bùi Văn Niệm và anh Lê Văn

Sỹ tử vong tại chỗ; riêng anh Lê Tuấn Khuê bị thương.

Hiện trường tai nạn kinh hoàng. Ảnh: ATGT

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào hồi 21h30 ngày 29/12, tại Km 554+400 đường Hồ Chí Minh(đoạn qua xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), xe ô tô BKS 36N-0838 do tài xế Nguyễn Quốc Quân (SN 1982, ngụ ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy 2 xe máy BKS 36B1-140.54 và BKS 36K5-172.77 chở 4 nạn nhân trên gây ra tai nạn kinh hoàng.

Được biết, hiện lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ

việc.





Đồng Nai: 1 đêm xảy ra 2 tai nạn do xe container, 2 người chết thảm

Tin tai nạn giao thông hôm nay , sáng (30/12), Công an TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị mới giải quyết xong hiện trường 2 vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân.

Cụ thể, vào khoảng 00h, anh Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển mô tô BMW S1000 BKS 59A3-109.79 di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ Trảng Bom đi Biên Hòa. Đến khu du lịch Vườn Xoài, xe này bất ngờ tông vào bánh trước xe container biển số 60C-471.28. Hậu quả là anh Sang chết tại chỗ, chiếc mô tô hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn lan trên đường.

Chiếc xe sang BMW S1000 hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: BVPL

Chưa dừng lại, cùng thời điểm này, cách khu vực trên khoảng 1 km cũng xảy ra một vu tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến container. Theo đó, một nam thanh niên chạy xe máy biển số 37N1-244.35 theo hướng Biên Hòa đi Trảng Bom đã tông vào đuôi xe container chạy cũng chiều phía trước. Sau ai nạn người này ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra cùng thời điểm trên đường Võ Nguyên Giáp

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn trên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả 2 nạn nhân đều chạy với tốc độ rất nhanh và đi không đúng làn đường.

Xe sang BMW đâm nát trạm xe buýt bên đường Sự việc xảy ra vào thứ bảy ngày 28/12 tại đường Karbysheva, thành phố Volzhsky, Nga. Theo đó, không hiểu vì sao mà một chiếc ô tô BMW bất ngờ đâm vỡ trạm xe buýt bên đường. Nhiều hành khách ở trạm xe buýt đã được một phen hú vía khi chiếc xe ô tô mất lái, phóng như bay về phía mình. Your browser does not support HTML5 video. Được biết, sau tai nạn trạm xe buýt đã vỡ tan tành, người ngồi trong chiếc BMW cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Xem thêm:



Kiều Đỗ (t/h)