Tin tức giao thông ngày 30/3/2020, Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, người vi phạm giao thông bị phạt chống đẩy trong clip không phải do không đeo khẩu trang.

Sự thật clip CSGT phạt tài xế chống đẩy vì không đeo khẩu trang

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng về việc CSGT phạt 2 tài xế chống đẩy vì không đeo khẩu trang, mới đây, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang Đỗ Văn Huyền đã phủ nhận thông tin này.



Theo đó, vào sáng 29/3, tổ công tác CSGT tỉnh đang làm nhiệm vụ chống ùn tắc giao thông khi công nhân đi làm tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) thì phát hiện có 3 xe ô tô con đang dừng đỗ trên đường cao tốc.

Lúc này cán bộ CSGT đến nhắc nhở và hướng dẫn lái xe di chuyển nhưng các lái xe trên vẫn cố tình dừng đỗ trên đường cao tốc để chuyên gia người Hàn Quốc xuống khu công nghiệp làm việc. Thậm chí, có lái xe còn định "hối lộ" tiền cho CSGT. Tuy nhiên, CSGT kiên quyết không nhận và phạt lái xe bằng hình thức chống đẩy như trong clip lan truyền trên mạng.

Về hình thức xử phạt này, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: "Việc xử phạt chống đẩy như vậy là chưa đúng. Lãnh đạo phòng CSGT đã có báo cáo sự việc trên lên Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, đồng thời yêu cầu cán bộ trên viết kiểm điểm và rút kinh nghiệm".

Nghệ An: Xe tải đấu đầu, 2 người tử vong

Hiện trường tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, vào khoảng 6h sáng nay, xe tải BKS 37C-318.71 (chưa rõ danh tính lái xe) chở số lượng lớn củ gừng di chuyển trên đường N5, hướng từ Đô Lương đi Nghi Lộc. Đến địa bàn xã thì xe bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào xe tải BKS 37R-014.85 (chưa xác định được danh tính lái xe) đi ngược chiều.

Cú đâm mạnh khiến lái xe và một người phụ nữ ngồi trên xe tải BKS 37C-318.71 tử vong, 2 đầu xe biến dạng. Tại hiện trường vệt phanh cháy dài trên mặt đường.

Đà Nẵng: Người đàn ông bị tàu tông đứt lìa cánh tay

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, nạn nhân là một người đàn ông, khoảng 35-40 tuổi, mặc quần kaki dài sẫm màu, áo thun có cổ, người này không đem theo giấy tờ tùy thân, điện thoại.

Ảnh: Người Lao Động

Nhân viên đường sắt cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, đoàn tàu chở hàng số hiệu AH2 đang lưu thông với tốc độ khoảng 60km/h theo hướng Quảng Nam – Đà Nẵng, đến Km802 + 800 gần ga Lê Trạch – Thanh Khê thì phát hiện có người ở bên cạnh đường sắt.

"Chúng tôi đã kéo còi cảnh giác liên tục, hãm phanh khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần nên tàu đã va vào người đàn ông này".

Sau khi xảy ra sự việc, công an xã đã phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Bình Dương: Tông vào đuôi xe container dừng đỗ, 1 người tử vong

Khuya ngày 29/03, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, Bình Dương khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn thường xuyên xảy ra tai nạn

Cụ thể, vào khoảng 23h, xe máy BKS 38D1-199.29 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một. Đến khu phố 4 thuộc phường An Phú, TP Dĩ An, xe máy bất ngờ tông vào đuôi xe container BKS 61C-185.18 đang đừng đỗ trên đường.

Cú tông cực mạnh khiến nam thanh niên ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Được biết, khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn là "điểm đen" về tai nạn giao thông trên địa bàn do thường xuyên có các xe container dừng đỗ vào ban đêm. Cách đây 2 ngày tại tuyến đường này cũng đã xảy ra tai nạn làm 2 người chết tại chỗ.

Lai Châu: Xe tải mất lái đâm sập cây xăng khiến 6 người thương vong

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Sùng Phài (TP Lai Châu , tỉnh Lai Châu) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải tông vào cây xăng khiến 6 người thương vong.

Ảnh: VTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 29/3, xe ô tô tải BKS 29H-297.30 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao vào cây xăng số 11, bản Hồi Lùng, xã Sùng Phài.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong là thợ sửa điện máy tại tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Lai Châu và 5 người khác bị thương gồm nhân viên cây xăng và tài xế xe tải.

Tại hiện trường, một trụ bơm và mái che cây xăng bị đổ, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Lai Châu đã có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kiều Đỗ (t/h)