Kinh hãi ô tô chạy quá tốc độ đâm thẳng vào CSGT rồi bỏ trốn

Theo nguồn tin của báo Giao Thông, vừa qua, một chiến sĩ CSGT đã bị tông khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h29 ngày 29/1, tại Km 89+200 quốc lộ 18 đoạn qua phường Đông Mai, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm trên, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Quảng Ninh) phát hiện xe Kia Cerento màu trắng mang BKS 15A-482.98 vi phạm quy định về tốc độ khi chạy xe với vận tốc lên tới 110 km/h trong khi đoạn đường cho phép tốc độ tối đa là 60 km/h.

Đáng chú ý, sau khi lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế xe này đã không chấp hành, thậm chí cố tình tăng tốc tông thẳng vào 1 chiến sĩ CSGT khiến người này ngã ra đường.

Hiện chưa rõ tình hình Sức Khỏe của CSGT bị ô tô chạy quá tốc độ đâm. Lực lượng chức năng hiện đang truy lùng tài xế này.

Lâm Đồng: Gặp nạn khi đang đổ đèo, thai phụ tử vong thương tâm

Hiện trường tai nạn. Ảnh: ATGT



Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thúy (22 tuổi, trú tại TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, chị Thúy ngồi sau xe máy BKS 50Y1-238.19 do người đàn ông tên Lộc điều khiển di chuyển theo hướng từ TP Đà Lạt đến TP.HCM.

Tới khu vực đèo Mimosa (Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con BKS 60A-483.93 do tài xế Trần Mai Khanh (27 tuổi, trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển. Sau va chạm kinh hoàng, anh Lộc và chị Thúy bị thương nặng và được người dân đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt. Do bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, chị Thúy đã tử vong sau đó. Được biết, chị Thúy đang mang thai ở tuần thứ 20.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TP.HCM: Tài xế Mercedes tông 2 người thương vong rồi bỏ trốn

Tin tai nạn giao thông mới nhất, tối 30/1, đại diện Đội CSGT Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Lê Mạnh Thường - tài xế Grab. Nạn nhân bị đa chấn thương là chị Nguyễn Thị Bích H. - tiếp viên hàng không.

Xe Mercedes GLC bóp méo phần đầu sau tai nạn

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/1, chị H. đi xe ôm công nghệ Grab do ông Cường làm tài xế ra sân bay Tân Sơn Nhất. Đến địa chỉ 123 đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận) xe Grab bất ngờ thì bị xe Mercedes GLC tông trực diện. Hậu quả là xe Grab ngã ra đường, hư hỏng nặng. Tài xế xe Grab tử vong, nữ hành khách bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, gãy chân, trật khớp bàn chân, rách trán…

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn tài xế Mercedes có dấu hiệu say xỉn. Ngoài ra, trên xe còn có 4 cô gái, sau khi gây tai nạn chết người, tất cả người trên xe đã rời khỏi hiện trường và chưa đến cơ quan chức năng trình diện.

Hà Tĩnh: Tài xế ô tô tông chết nam sinh rồi bỏ chạy

Mới đây, Công an huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh ) cho biết, đang khẩn trương truy tìm chiếc ô tô và tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn hôm 2 Tết Nguyên đán vừa qua.

Cụ thể, vào khoảng 22h40 ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), một chiếc ô tô đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Nam ra Bắc thì bất ngờ tông trúng nam sinh Nguyễn Văn H. (SN 2003, trú tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) đang đi bộ tại km554+52, đoạn đi qua địa phận thôn Đồng Trụ Tây (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hiện trường tai nạn. Ảnh VTC News

Sau cú tông, nam sinh tử vong tại chỗ, tài xế ô tô nhanh chóng bỏ chạy tại hiện trường. Theo thông tin trên báo VTC News, xe ô tô tiếp tục va chạm với một xe ô tô loại 4 chỗ màu trắng khác khiến xe này bị hỏng gương chiếu hậu.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế gây tai nạn.

