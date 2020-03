Thót tim khoảnh khắc 2 học sinh điều khiển xe máy 'như đi cướp', tông thẳng vào gốc cây

Sơn La: 2 học sinh điều khiển xe máy "như đi cướp", tông thẳng vào gốc cây

Sự việc xảy ra vào 14h33 ngày 3/3, tại xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, Sơn La . 2 học sinh điều khiển xe máy với tốc độ khá cao, không hiểu nguyên nhân vì sao bất ngờ, tông thẳng vào gốc cây.

Sau cú tông mạnh, 2 học sinh và xe máy ngã văng xuống đường. Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, 2 em học sinh đã bị thương khá nặng.

Bạc Liêu: Xe buýt gây tai nạn liên hoàn, người bán vé số bị kéo lê trên đường tử vong

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/3/2020, khoảng 9h15 một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Hiện trường tai nạn thương tâm ở Bạc Liêu

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe buýt BKS 94B-006.98 đang đổ dốc cầu Kim Sơn, theo hướng từ trung tâm TP Bạc Liêu ra khu du lịch Quán Âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu). Đến đoạn qua khóm 1, phường 5, TP Bạc Liêu, xe này bất ngờ lấn sang lề trái tông vào một người đi xe đạp khiến người này ngã ra đường. Chưa dừng lại, xe này tiếp tục kéo lê người đi xe đạp, lao vào đâm vào một nhà dân ven đường, một chiếc xe máy BKS 94K1-832.38 đang dựng bên đường rồi mới dừng lại.

Sau tai nạn kinh hoàng, người phụ nữ đi xe đạp bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ. Tài xế xe buýt bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt giải quyết hiện trường, phân luồng giao thông. Tại hiện trường, chiếc xe đạp nằm phía sau đuôi xe buýt, chiếc xe buýt và xe máy cũng bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Xe CSGT gặp nạn, xoay ngang trên cao tốc

Tai nạn giao thông hôm nay 4/3/2020, theo thông tin trên báo Giao Thông, một vụ tai nạn đã xảy ra khoảng 9h sáng ngày 4/3 tại km 51 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Chiếc xe của lực lượng CSGT đang di chuyển đột nhiên tông vào dải phân cách rồi xoay ngang ra đường.

Rất may, tai nạn không quá nghiêm trọng và không ai trên xe bị thương nặng. Theo clip được ngươi dân ghi lại, tai nạn khiến một số tấm tôn trên dải phân cách giữa đường bị tông vỡ, móp méo; chiếc xe CSGT cũng hư hỏng phần đầu.

Đắk Lắk: Xe ben "không người lái" trôi tự do gây họa cho người đi đường

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 3/3, trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nhiều người dân may mắn chạy thoát khi xe ben tự thả trôi gây họa cho người tham gia giao thông. Ảnh: BVPL

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ben BKS 47C-108.28 đang đậu bên đường gần số nhà 302 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột thì bất ngờ trôi tự do.

Sau khi trôi tự do được khoảng 20 m, xe này tông ô tô BKS 47A-093.36 đang dừng trước số nhà 326 Nguyễn Văn Cừ, đẩy xe này về phía trước rồi tiếp tục ủi chiếc xe máy BKS 47M1-055.52 đang dựng bên đường. Bị tông đẩy vào vỉa hè, chiếc xe ô tô ủi vào xe máy BKS 47S1-059.99 rồi dừng lại.

Trong khi đó, chiếc xe ben chỉ dừng lại sau khi tông vào một cây ven đường trước số nhà 352 đường Nguyễn Văn Cừ.

Tai nạn hy hữu khiến 1 xe ô tô và 2 xe máy bị biến dạng, chiếc xe ben cũng hư hỏng phần đầu. Rất may, người dân xung quanh đã kịp thời phát hiện chiếc xe không người lái di chuyển bất thường nên đã kịp thời hô hoán nhau tháo chạy nên vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ, một số người nhận định rất có thể tài xế đã quên kéo phanh tay trước khi rời khỏi xe.

Đà Nẵng: Say xỉn lái xe gây tai nạn kinh hoàng

Khoảng 22h ngày 3/3, anh T.P. (SN 1979, trú phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) sau khi tiệc tùng với bạn bè đã điều khiển xe ô tô BKS 43A-276xx lưu thông trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu) hướng đi rẽ vào Hàn Thuyên (quận Hải Châu) về nhà để tránh chốt kiểm nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Tuy nhiên khi đi đến đoạn giao với đường Hàn Thuyên, ô tô của anh P. đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 77 F1-338xx do anh Nguyễn Duy B. (SN 1996) điều khiển. Sau va chạm ô tô còn mất lái tiếp tục chạy thêm một đoạn và tông vào lề đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với tài xế P. Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế P. là 1,201 mg/1 lít khí thở.

Kiều Đỗ (t/h)