Tìm ra danh tính tài xế đâm chết người đi bộ rồi bỏ trốn ở Thừa Thiên - Huế





Theo thông tin trên báo Gia đình Việt Nam, vào tối 26/4, tại Km31+200 thuộc địa phận phường Phú Bài đã xãy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải với người đi bộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng nói, sau tai nạn, tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng nghi vấn chiếc xe ô tô tải gây tai nạn rồi bỏ chạy mang BKS Hưng Yên 89C-208.23. Công an thị xã Hương Thủy đã cử một tổ công tác tới tỉnh Hưng Yên, phối hợp với lực lượng công an địa phương để xác minh làm rõ người điều khiển ô tô gây tai nạn.

Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Sau đó, tài xế gây tai nạn được xác định là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của Pháp luật

Người dân vật vã nhích từng mét trên đường trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ

Sáng 4/5, nhiều người lao động bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, các em học sinh từ THCS trở lên cũng quay trở lại học tập tại trường, chính vì vậy, mật độ giao thông tăng cao hơn so với những ngày trước đó.

Tại các cửa ngõ Hà Nội, dòng người từ các tỉnh ùn ùn đổ về trung tâm thành phố khiến nhiều tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng. Có những thời điểm, người điều khiển phương tiện phải vất vả nhích từng mét trên đường.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè 2020 nên nhiều người cảm giác không khí trở nên ngột ngạt từ sáng sớm. Cái nắng đầu mùa khiến việc di chuyển trên đường của người dân khó khăn hơn rất nhiều.

Tàu hỏa trật bánh khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn hàng tiếng

Tai nạn giao thông hôm nay , vào khoảng 8h15 sáng, đoàn tàu hàng H5 trong lúc di chuyển giữa 2 ga Bảo Chánh - Long Khánh (Đồng Nai) đã xảy ra sự cố trật bánh trên địa bàn xã Bầu Trâm (TP Long Khánh).

Được biết, tàu trật hai trục phía sau của toa cuối. Rất may tài công phát hiện sớm và cho phương tiện dừng lại kịp thời nên chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên sự cố đã khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn nhiều giờ. Ngành đường sắt đã phải huy động một đoàn tàu cứu viện từ ga Sóng Thần (Bình Dương) chạy ra hiện trường để xử lý sự cố.

Đến trưa cùng ngày, các đơn vị đường sắt vẫn đang tiến hành khắc phục tại hiện trường.

Tài xế ô tô đi vào làn đường ngược chiều và cái kết đắng

Theo nội dung đoạn clip, khi các phương tiện đang xếp hàng dài chờ đợi tại đoạn đường tắt thì chiếc xe ô tô 5 chỗ BKS 30G-003.61 đã cố lấn sang làn đường ngược chiều một cách ngang ngược. Không những vậy, khi "đối đầu" với chiếc xe ô tô đi đúng làn, tài xế xe 5 chỗ còn vẫy tay yêu cầu nhường đường. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận. Chiếc xe đi lấn làn sau đó đã phải đi lùi để trả lại phần đường cho các phương tiện khác.

Được biết, sự việc xảy ra ngày 3/5 trên đường Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Vụ thi thể người phụ nữ bên đường ở Hải Dương: Tài xế gây tai nạn quay lại trình báo

Khoảng 5h30 ngày 3/5, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ lớn tuổi nằm úp bên đường tỉnh lộ 392B, đoạn qua thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương . Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng.

Tài xế gây tai nạn lái xe quay lại hiện trường trình báo. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân là chị Trương Thị L. (SN 1973, ở thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn, Thanh Miện, Hải Dương). Tại hiện trường phát hiện nhiều mảnh nhựa vỡ màu đen nên cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ tai nạn giao thông, tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong khi lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc thì 7h30 cùng ngày, Nguyễn Đức Hảo (SN 1989, ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện) đã lái ô tô BKS 34A-362.54 quay lại hiện trường khai báo mình là người lái xe ô tô gây ra tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Hảo và phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Kiều Đỗ (t/h)