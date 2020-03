Gặp họa suýt mất mạng vì... chó chạy sang đường

Thót tim 2 người bị thương nặng vì... chó chạy sang đường

Theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên điều khiển xe máy đang di chuyển với tốc độ khá nhanh thì bất ngờ bị một chú chó chạy sang đường lao trúng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hậu quả là nam thanh niên đi xe máy loạng choạng rồi trượt ngã, lao vào một người đang ông đang đứng ven đường. Sau tai nạn, 2 người ngã văng ra đường, bị thương nặng. Theo báo Người Đưa Tin, sự việc xảy ra vào 18h30 ngày 29/2, tại Nam Định.



Hà Nội: Suýt gặp họa vì vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ việc xảy ra ngày 5/3 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nam thanh niên dùng điện thoại khi điều khiển xe máy chạy giữa đường. Tài xế ô tô chạy phía sau bức xúc, lao lên ép xe này. Giật mình, xe máy vội đánh lái sang làn bên cạnh và suyt bị ô tô đi phía sau tông trúng.





Nghệ An: Tai nạn liên hoàn, 3 người nhập viện

Tai nạn giao thông mới nhất, 7h35 sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 46, qua địa phận tỉnh Nghệ An.

Hiện trường tai nạn liên hoàn ở Nghệ An. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, bà Võ Thị H. (SN 1967, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) điều khiển xe máy BKS 37FB-5488 khi trên Quốc lộ 46, đến xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An thì xảy ra va chạm với ô tô BKS 37A-21146. Sau đó, xe máy của bà H. tiếp tục va chạm vào xe máy BKS 38 H3-0092 do một người đàn ông điều khiển chở theo vợ phía sau.

Sau va chạm, bà H. bị thương ở đầu, hai vợ chồng người đàn ông đi xe máy cũng bị thương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nam Đàn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông. Tại hiện trường, chiếc ô tô hư hỏng phần đầu, 2 xe máy cũng hư hỏng nặng.



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bộ trưởng viết thư khen ngợi nhân viên gác chắn cứu đoàn tàu khỏi tai nạn thảm khốc

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có thư khen ngợi, biểu dương nhân viên gác chắn Dương Văn Kiên (cung đường sắt Chợ Sy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về sự dũng cảm và tinh thần làm việc đầy trách nhiệm: "Tôi cũng mong rằng hành động của anh sẽ trở thành tấm gương tốt, việc tốt đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt cũng như trong ngành giao thông vận tải của chúng ta…".

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó, vào lúc 10h03 ngày 29/2, anh Kiên trong lúc thực hiện nhiệm vụ gác chắn đường ngang tại Km 273+620 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhận được điện báo của trực ban chạy tàu ga Yên Lý rằng tàu AH1 xin đường, dự kiến qua ga lúc 10h13.

Sau khi thực hiện đúng các quy trình, quy phạm về đóng chắn, anh Kiên phát hiện một ô tô tải đang mắc kẹt trên đường sắt tại đoạn đường ngang không có rào chắn cách vị trí anh Kiên làm nhiệm vụ khoảng 120 m về phía bắc.

Lập tức anh Kiên chạy đến phía trước tàu hảo, làm tín hiệu dừng tàu khẩn cấp. Rất may tàu AH1đã kịp thời dừng lại cách hiếc ô tô tải khoảng 80 m. Việc làm của anh Kiên đã giúp tránh được một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thái Bình: Xe sang nát đầu sau va chạm với xe chở bò

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, đơn vị đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên khu vực cầu Tân Đệ vào khoảng 21h 4/3 vừa qua.

Xe sang biến sạng sau va chạm với xe tải chở bò



Va chạm xảy ra trên quốc lộ 10 (khu vực cầu Tân Đệ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) giữa ô tô BMW 750 LI và xe tải chở bò. Sau sự việc ô tô BMW bị nát vụn phần đầu tuy nhiên rất may mắn không có thiệt hại về người.

Đáng chú ý, ông Nhậm Quang Văn - Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 tiết lộ. khi xe cứu hộ đến hiện trường, tài xế của 2 phương tiện trên đều không có mặt tại hiện trường. Đến 24h cùng ngày, cả 2 phương tiện đã được đưa về trụ sở cơ quan chức năng.

Kiều Đỗ (t/h)