Nam thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn kinh hoàng giữa ngã tư

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại ngã tư.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông qua ngã tư thì bất ngờ một chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao lao tới tông thẳng khiến cả người và xe ngã xuống đất.

Được biết, người điều khiển chiếc xe này là một nam thanh niên, không đội mũ bảo hiểm, đã cố tình vượt đèn đỏ tại thời điểm trên.

Cú tông mạnh khiến cả 2 ngã văng xuống đường, người đàn ông đi đúng luật bị thương nặng.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã không khỏi bức xúc trước hành vi coi thường Pháp luật khi tham gia giao thông của nam thanh niên này. Theo Người Đưa Tin, sự việc xảy ra vào 12h48 ngày 4/5, tại ngã tư Chợ Đồn - Bắc Kạn.

Tuyên Quang: Xe máy tông trực diện xe cứu thương, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Khoảng 22h đêm ngày 4/5, xe cứu thương BKS 22A-056.95 di chuyển trên QL2 theo hướng từ Tuyên Quang đi Hà Giang, đến Km29 đoạn qua xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, xe này bất ngờ va chạm mạnh, đấu đầu với xe máy BKS 30Z2-1838 do một nam thanh niên điều khiển.

Chiếc xe máy hư hại nặng sau tai nạn

Sau vụ tai nạn, nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, danh tính nam thanh niên tử vong được xác định là Hoàng Văn B. (trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

TP.HCM: Ô tô "điên" lao lên vỉa hè húc sập cổng nhà dân

Tin tai nạn giao thông mới nhất , sáng ngày 5/5, cơ quan chức năng quận Thủ Đức ( TP.HCM ) cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ xe ô tô húc sập cổng tường nhà dân trên đường Thống Nhất.

Trước đó, vào khoảng 23h45 khuya ngày 4/5, ô tô Camry BKS 51F-256.98 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồng Đức, hướng từ đường Dân Chủ ra Nguyễn Văn Bá (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

Tới giao lộ với đường Thống Nhất, tài xế cho xe ôm cua rẽ trái thì bất ngờ mất lái, chiếc xe lao lên vỉa hè, tông sập cổng tường nhà dân bên đường sau đó đâm vào cột điện.

Cột đèn chiếu sáng bị ô tô tông đổ nghiêng. Ảnh: ATGT

Tai nạn khiến ô tô cắm chặt vào cột đèn chiếu sáng, biến dạng phần đầu; cổng nhà dân bị húc sập. Vụ việc khiến một người trên xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hà Nội: Phản ứng bất ngờ của cô gái đi SH sau khi bẻ lái chạy chốt CSGT, đâm móp đầu ô tô

Sự việc xảy ra vào lúc 8h52 ngày 4/5 tại ngã tư Cầu Trắng, Hà Đông, Hà Nội và được camera hành trình của chiếc ô tô bị đâm móp đầu ghi lại.

Theo nội dung đoạn clip, một cô gái đều khiển xe máy SH không có gương chiếu hậu, đang lưu thông trên đường thì 1 chiến sĩ CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên cô gái này không chấp hành mà tạt sang trái cố tình lảng tránh. Lúc này, cô gái đã đâm vào chiếc xe ô tô đang lưu thông cùng chiều khiến xe này móp đầu.

Đáng nói, sau sự việc cô gái này vẫn không quyết định dừng lại mà vẫn phóng xe bỏ đi. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại sự việc khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Gia Lai: Liên tiếp 2 vụ tai nạn xe máy trong đêm làm 6 người tử vong

Trong đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4/5, trên địa bàn huyện Đức Cơ ( Gia Lai ) đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông khiến 6 người tử vong.

Đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân xấu số. Ảnh: ATGT

Cụ thể, vào 21h55 ngày 3/5 Kpuih Sie Nhân (SN 2002, trú làng Lung, xã Ia Kriêng) điều khiển xe mô tô BKS 81B1-249.63 lưu thông trên đường liên huyện thuộc làng Lung di chuyển theo hướng từ thị trấn Chư Ty đi xã Ia Kriêng thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe mô tô không BKS do Rơ Mah Thuân (SN 2006) điều khiển chở Kpuih Hoan và Ksor Nhiên (chưa rõ năm sinh, cùng trú làng Tro Đen, thị trấn Chư Ty).

Sau tai nạn, Rơ Mah Thuân tử vong tại chỗ, Kpuih Sie Nhân và Ksor Nhiên tử vong tại bệnh viện, Kpuih Hoan bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tiếp đó, đến 0h15 rạng sáng ngày 4/5, tại đường liên xã thuộc làng Nuk, xã Ia Kriêng lại tiếp tục xảy ra tai nạn chết người.

Được biết, thời điểm này, anh Kpuih Thách (SN 1998, trú làng Khớp, xã Ia Kriêng) điều khiển xe mô tô BKS 81K8-4535 đi thị trấn Chư Ty đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 81K6-5233, trên xe có 2 người là Rơ Lan Chiều (SN 2006) và Rơ Lan Tự (SN 2006, cùng trú làng Nuk, xã Ia Kriêng). Sau tai nạn, cả 3 đều tử vong.

Cả 6 nạn nhân tử vong trong 2 vụ tai nạn giao thông nêu trên đều là người đồng bào dân tộc Gia Rai. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Sáng 5/5, đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã đến làm việc với huyện Đức Cơ, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

