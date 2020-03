Tai nạn giao thông ngày 6/3/2020, nam thanh niên cố tình lách qua rào chắn bất chấp tàu hỏa đang chạy tới. Rất may do bẻ lái kịp thời nên người này đã tránh được mối họa chết người.

Thót tim khoảnh khắc nam thanh niên 'bẻ lái" ngay trước gầm tàu hỏa, thoát chết trong gang tấc

Theo nội dung đoạn clip, dù tàu hỏa đang đi tới và thanh barie đã hạ xuống nhưng nam thanh niên vẫn cố tình điều khiển xe máy băng qua đường ray. Rất may sau đó người này đã kịp thời bẻ lái ngược vào phía trong, đổ xe ra đường. Tuy bị ngã nhưng nam thanh niên đã thoát được tai nạn chết người chỉ trong gang tấc.

Bình Phước: Xe tải tông đuôi máy cày, 2 người tử vong

Hiện trường tai nạn làm 2 người chết. Ảnh: Infonet

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm 5h sáng cùng ngày, xe tải BKS 64C-045.14 do anh Nguyễn Thanh Tuấn (quê Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ TP HCM đi Bình Phước. Đến ấp 3 (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành), xe tải đâm mạnh vào đuôi xe máy cày chở sắn chạy hướng ngược lại.



Sau tai nạn kinh hoàng, tài xế Tuấn bị thương nặng, 2 người cong lại là Cao Văn Lem (chủ hàng) và ông Lê Huy Hoàng (quê Lai Vung, Đồng Tháp) tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danh tính nam thanh niên tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Như đã đưa tin, sáng ngày 6/3, người tham gia giao thông phát hiện 1 nam giới đã tử vong nằm bên cạnh một chiếc xe máy BKS 17B2 - 302.83 trên cầu Vĩnh Tuy, hướng từ quận Long Biên vào trung tâm Hà Nội.

Giao thông cầu Vĩnh Tuy sáng nay xảy ra ùn tắc vì sự việc này

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ Công an quận Long Biên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Theo tin tức tai nạn giao thông mới nhất, hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong. Người này là anh Nguyễn Văn Tạm (sinh năm 1983, trú ở thôn Châu Thành, Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Hiện chưa các định được chỗ ở hiện nay của nạn nhân.

Hà Nội: Xác định 1 tài xế ô tô nghi liên quan đến vụ người đàn ông chết lõa thể trên đường

Mới đây, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã xác định được phương tiện và tài xế liên quan đến vụ người đàn ông chết lõa thể trên đường.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 5/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân tại phố Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết đã phát hiện 1 người đàn ông không mặc quần áo nằm bất động trên đường sau nghe thấy tiếng ô tô rồ ga.

Quan quá trình điều tra bước đầu, công an xác định nạn nhân khoảng 50 tuổi, chết do tai nạn giao thông. Người này có tiền sử nghiện rượu nên rất có thể đã uống rượu say rồi cởi hết quần áo, sau đó thì xảy ra va chạm với phương tiện giao thông.

Hà Nam: Tài xế say xỉn đi ngược chiều, thách thức các phương tiên khác

Siệc trên xảy ra vào lúc 17h25 chiều ngày 5/3, tại quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Thời điểm trên, tài xế lái xe container Nguyễn Tiến Khánh (Bắc Giang) đang di chuyến đúng làn đường bên trái quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) theo hướng đi Hà Nội thì bất ngờ bắt gặp chiếc ô tô Hyundai Santa Fe BKS 18A-168xx di chuyển ngược chiều tiến đến.

Lúc này, anh Khánh đã cho dừng chiếc xe container và quyết định không nhường đường cho chiếc xe ô tô vi phạm. Lúc này, hai người đàn ông trên chiếc xe ô tô lao tới, dọa dẫm anh Khánh: "Tao đã say rồi, xin mày mà sao mày vẫn chặn đầu tao?".

Cuối cùng, anh Khánh đã phải đánh lái nhường đường cho chiếc xe ô tô này.

Kiều Đỗ (t/h)