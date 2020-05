Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bế con bị xe máy chạy tốc độ cao tông trúng

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông bế con đang cố gắng băng qua đường tại khu vực ngã tư thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chạy tốc độ cao lao tới tông trúng. Hậu quả là cả 3 nạn nhân ngã ra đường sau vụ tai nạn. Sự việc khiến cả 3 người bị thương nặng và phải nhập viện điều trị.

Bình Phước: Xe container tông sập 4 nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết

Theo thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, vào sáng cùng ngày, xe container mang biển số TP. HCM lưu thông trên đường ĐT741 hướng TP. HCM đi TP. Đồng Xoài. Đến Khu phố Thắng Lợi (Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) xe container bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào nhiều bảng hiệu, cột điện, tường, mái hiên của nhà dân. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông sập và gây hư hỏng tài sản của 4 ngôi nhà dân.

Rất may, tai nạn không gây thiệt hại về người. Vào thời điểm trên, một số người nằm ngủ trong nhà nghe tiếng động mạnh nên đã kịp thời tháo chạy ra khỏi nhà.

Tại hiện trường, chiếc xe container bẹp dúm, một mảng tường lớn nằm trên đầu của xe. Công an huyện Đồng Phú đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

TP.HCM: Tài xế 23 tuổi lái container gây tai nạn chết người



Tai nạn giao thông mới nhất, khoảng 11h hôm nay, anh Nguyễn Minh Hưng (SN 1997, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc biển số 51R-3703 lưu thông trên đường số 2 theo hướng từ cảng Phúc Long đi ngã tư Bình Thái. Đến đoạn đình Bình Thọ (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) xe này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 86B-549.XX do Ng.H.Th. (SN 1996, quê Bình Thuận) điều khiển cùng chiều.

Sau va chạm anh Th. bị xe container cán qua, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn xe container tiếp tục di chuyển thêm khoảng 100 m mới dừng lại. Hiện nguyên nhân vẫn đang được Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, tài xế Hưng vẫn chưa xuất trình được giấy phép lái xe container.

Được biết, theo quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT về điều kiện đối với người học lái xe, người đủ 24 tuổi, đã được cấp giấy phép lái xe hạng C, D, E và có tối thiểu một năm kinh nghiệm mới được đăng ký học, sát hạch để nâng hạng lên FC (hạng được điều khiển xe đầu kéo).

Phú Yên: Xe máy tông trúng người đi bộ, 2 người tử vong

Khoảng 19h30 ngày 5/5 trên QL1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm này, xe máy BS 78D1-318.00 do Trần Minh Bảo (23 tuổi) điều khiển, chở theo anh Trần Minh Bi (26 tuổi, cùng trú tại khu phố An Thạch, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) chạy theo hướng bắc - nam khi đến đoạn đường thôn Chánh Nam thì xảy ra tai nạn vớ bà Nguyễn Thị Kim Thủy (59 tuổi, Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) lúc này đang đi bộ.

Sau tai nạn, cả 3 người bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Thị xã Sông Cầu. Do vết thương nặng bà Nguyễn Thị Kim Thủy và Trần Minh Bi tử vong ngay sau đó, còn Trần Minh Bảo hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)