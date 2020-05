Mâu thuẫn sau va chạm giao thông, nam thanh niên đạp 2 người vào gầm container

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một tình huống khiến người xem không khỏi thót tim khi một nam thanh niên đã đạp bay 2 người vào gầm xe container.

Theo nội dung đoạn clip, một thanh niên và đôi nam nữ đang xảy ra cãi vã, xô xát sau khi va chạm giao thông. Trong cơn nóng giận, nam thanh niên đã thẳng chân đạp người đàn ông và người phụ nữ ngã văng ra đường. Đúng lúc này, một chiếc xe container đang di chuyển tới, chỉ vài cm nữa là cán vào đôi nam nữ. Rất may thời điểm này chiếc xe container di chuyển với tốc độ chậm, tài xế cũng đã kịp phanh xe lại nên sự việc đáng tiếc không xảy ra. Ngay sau đó, nam thanh niên hung găng đã lên xe bỏ đi.

Được biết, sự việc xảy ra vào 15h49 ngày 5/5, tại TP.HCM. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến va chạm, cự cãi giữa 2 bên nhưng hành động côn đồ, thiếu suy nghĩ của nam thanh niên khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Quảng Trị: Sập cầu độc đạo trong đêm, hàng trăm hộ dân "mắc kẹt"

Tin tức giao thông mới nhất, sáng 7/5, ông Hoàng Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị ) cho biết, một chiếc cầu dân sinh trên địa bàn xã vừa bị gãy, đổ sập khiến hàng trăm người dân gặp cảnh khó khăn trong đi lại và sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.

Cây cầu độc đạo đổ sập. Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, vào khoảng 21h30 phút đêm 6/5, cầu Kêng (bắc qua suối Kêng) nối hai thôn Tân Định và An Bình bất ngờ bị gãy, sập xuống lòng suối. Rất may thời điểm này không có ai trên cầu.

Được biết, đây là chiếc cầu có chiều dài gần 30 m, rộng 4,5 m, được xây dựng từ cuối những năm 70. Trước khi bị gãy, cầu Kêng đã xuống cấp trầm trọng, các phương tiện cơ giới được yêu cầu hạn chế qua lại.

Việc cây cầu độc đạo bị sập khiến việc đi lại, sản xuất của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn, các em họ sinh vì sự cố này cũng không thể đi học.

Theo thông tin trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, sáng 7/5, lực lượng chức nằng đã chuẩn bị máy móc, vật liệu, gấp rút làm một con đường tạm để học sinh đến trường và đảm bảo người dân lưu thông đi lại, sản xuất.

Khoảnh khắc xe taxi rẽ đột ngột khiến ô tô phía sau bị lật

Theo nội dung đoạn clip, chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường rồi bất ngờ phóng nhanh vượt lên phía trước rồi rẽ ra ngoài. Tình huống đột ngột khiến chiếc xe ô tô đi phía sau mất lái, và lật xe. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của chiếc xe ô tô bị lật ghi lại.

Bình Dương: Điều tra nguyên nhân khiến 2 người thương vong trên quốc lộ

Cụ thể, vào khoảng hơn 1h sáng nay người dân phát hiện anh Lê Minh Tài (32 tuổi, quê Bình Định) bị thương nặng và anh Trịnh Đình Chung (35 tuổi, quê Thanh Hoá) nằm tử vong tại làn ô tô và dải phân cách bê tông trên quốc lộ 1, khu vực trước bến xe Miền Đông mới (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An), bên cạnh là chiếc xe máy BKS 36B2-009.70 hư hỏng phần đầu.

Ít phút sau, một xe container chạy tới nhưng chưa rõ đã cán qua nạn nhân Tài hay chưa. Sau đó, tài xế xuống xe kiểm tra hiện trường và trình báo công an.

Nhận thông tin, công an phường Bình Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lúc này trên đường còn in nhiều vết thắng của bánh xe ô tô. Nạn nhân Tài sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vĩnh Phúc: Đang lái xe tải, tài xế bị kẻ lạ mặt vác dao truy đuổi, ném đá vào mặt

Tối 6/5, anh Nguyễn Hùng (lái xe tải) đăng tải lên mạng xã hội Facebook bài viết tố cáo việc bị một thanh niên cầm dao truy đuổi nhiều km.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/5, khi đó, anh Hùng đang chở hàng từ thôn Hoàng Lâu đi Vĩnh Tường ( Vĩnh Phúc ) thì bất ngờ bị kẻ đi xe máy truy đuổi. "Hắn cầm thêm dao nên tôi không dám dừng xe để nói chuyện", lái xe tải nói.

Để cắt đuôi kẻ lạ mặt, anh Hùng phải di chuyển sang đường cao tốc. Hành trình thanh niên đi xe máy đuổi bắt xe tải dài hơn 10 km.

Khi đến trạm thu phí IC4, người kia liên tục đe dọa, yêu cầu xuống xe với thái độ hung hăng nên anh Hùng không dám xuống. Sau đó, thanh niên đi xe máy còn cầm 2 hòn đá, 1 hòn ném vào thân xe, hòn còn lại ném thẳng vào cửa kính cabin, trúng cằm anh Hùng làm chảy máu.

Anh Hùng cho biết đang nhờ sự tư vấn của bạn bè và công ty để trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Ảnh: NVCC

Liên quan đến sự việc, Chỉ huy Đội CSGT huyện Tam Dương cho biết chưa nhận được trình báo của nạn nhân về vụ việc trên.

"Nếu nạn nhân cần sự giúp đỡ hãy trình báo vụ việc với Công an huyện Tam Dương. Các đơn vị nghiệp vụ sẽ vào cuộc để điều tra, xác minh", lãnh đạo đội CSGT huyện cho biết.

Kiều Đỗ (t/h)