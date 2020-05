Thanh niên áo hồng "trổ tài" bốc đầu xe máy và cái kết ngán ngẩm

Mới đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tượng 2 nam thanh niên lái xe máy bốc đầu khiến cư dân mạng chú ý.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 10 giây, hai nam thanh niên mặc áo hồng đèo nhau trên một chiếc xe máy rồi thực hiện màn bốc đầu xe tại đoạn đường vắng. Tuy nhiên, chỉ mới bốc đầu được một đoạn thì nam thanh niên ngồi phía sau bất ngờ rơi xuống đường, thanh niên cầm lái cũng trượt ngã, và cùng với chiếc xe máy lê trên đường thêm vài mét. May mắn là cả hai thanh niên không bị thương sau tai nạn.

Hành động lái xe bốc đầu của hai thanh niên trên khiến cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm.

Hòa Bình: Xe máy va chạm với xe tải, 2 bố con tử vong

Mới đây trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 cha con tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/5, lúc này anh Nguyễn Văn N. (SN 1978) điều khiển xe máy BKS 30F6-0741 chở theo con trai là Nguyễn Văn Đ. (SN 2009, cùng trú tại xã Nuông Dăm, Kim Bôi, Hòa Bình) di chuyển từ lối rẽ cây xăng bên phải tuyến ra đường Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Tại Km 473+040 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, xe máy này bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải BKS 29C-474.62 do Nguyên Ngọc Hòa (SN 1980, trú tại Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Xuân Mai - Thanh Hóa.

Sau va chạm, anh N. và con trai là Đ. tử vong tại chỗ, cả ô tô và xe máy đâm vào ta-luy âm, lao xuống vệ đường bên trái, hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Lạng Sơn: Nghi án cán bộ Hải quan dùng xe biển xanh chặn đầu ô tô giữa quốc lộ

Theo người dân phản ánh trên báo Giao Thông, vào khoảng 11h40 phút ngày 7/5, trên QL1A, đoạn qua Trung tâm thương mại Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ việc xe biển xanh chặn đầu xe khách giữa QL1A, gây cản trở giao thông.

Ảnh cắt từ clip

Theo đó, xe biển xanh BKS 12A-001.96 đã đuổi theo, chặn đầu, ép xe khách dừng đỗ ngay giữa lòng đường QL1A. Sau đó, xuất hiện 2 người đàn ông mặc trang phục được cho là của ngành Hải quan từ trên xe bước xuống, dùng gậy chỉ dẫn giao thông ra tín hiệu kiểm tra, tiến lại gần xe khách phía sau.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện có người quay clip, những người này này đã vội vã lên xe bỏ đi. Sự việc đã gây cản trở, mất ATGT, khiến tuyến đường bị ách tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Nhóm thanh niên đi mô tô truy đuổi, ném đá vào xe khách bị xịt lốp

Theo nội dung ghi lại trong clip, một nhóm nam thanh niên đi xe mô tô đuổi theo chiếc ô tô 16 chỗ di chuyển trên quốc lộ 20 theo hướng đi Đà Lạt. Không những vậy, nhóm này liên tục ném đá vào chiếc xe đang xịt lốp, bốc khói trên đường. Sự việc xảy ra tại đoạn qua huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng . Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao nhóm thanh niên đi xe máy và mô tô lại truy đuổi và ném đá xe khách nhưng hành vi này rất đáng lên án vì có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bình Dương: Nhóm tài xế xe ben chống đối cảnh sát giao thông



Theo thông tin trên Zing, sáng 7/5, lực lượng CSGT, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Theo thông tin trên Zing, sáng 7/5, lực lượng CSGT, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trong lúc đang tuần tra trên đường ĐT746 (xã Thường Tân) thì phát hiện 5 chiếc xe ben có dấu hiệu cơi nới thùng, chở đá vượt thùng xe. Lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng các tài xế không chấp hành, dừng xe giữa đường và đóng cửa xe rời đi.

2 xe tải dừng đổ giữa đường cản trở giao thông. Ảnh: Zing

Sau khi lực lượng chức năng vận động, chỉ có 3 tài xế quay lại làm việc và chạy xe về bãi tạm giữ phương tiện vi phạm. 2 tài xế còn lại kiên quyết không chấp hành, cố tình chống đối, sự việc kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ, gây cản trở giao thông. Cảnh sát sau đó phải gọi xe cẩu đến di chuyển phương tiện này về bãi tạm giữ.

Kiều Đỗ (t/h)