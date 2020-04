Bệnh nhân 91 là phi công sức khỏe tốt nhưng lại diễn biến nặng, chuyên gia nói gì?

Bệnh nhân 91 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là một nam phi công người Anh. Bệnh nhân mới bị suy đa tạng, phải can thiệp ECMO và vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tính đến tối 8/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 251 ca nhiễm COVID-19. Ngoài những ca đã được điều trị khỏi và xuất viện, vẫn có những bệnh nhân nặng phải điều trị, đặc biệt là bệnh nhân 91 đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể).

Trước đó, ngày 17/3 bệnh nhân 91 có dấu hiệu mệt mỏi và đến bệnh viện. Khai thác tiền sử dịch tễ cho thấy, bệnh nhân có đi đến quán bar Buddha - ổ dịch COVID-19 ở TP. HCM. Đến khi nhập viện, bệnh nhân được chụp X-quang với tình trạng có tổn thương nhu mô phổi phải, được xét nghiệm, thực hiện cách ly.

Ngày 18/3, bệnh nhân nhận kết quả dương tính lần 1 với COVID-19, sau đó đến 20/3 nhận kết quả dương tính lần 2 và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân 91 vẫn đang được điều trị tích cực.

Ngày 6/4, bệnh nhân rơi vào tình trạng nặng, suy đa tạng, phải điều trị ECMO. Các giáo sư đầu ngành cũng đã bàn đến tất cả các giải pháp từ sử dụng thuốc, các chỉ số sinh tồn, các vấn đề liên quan về xét nghiệm… Các thành viên hội chẩn cũng thống nhất bằng mọi cách "còn nước, còn tát" để điều trị bệnh nhân 91.

Tiểu ban điều trị đã cử kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ can thiệp ECMO cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, đồng thời yêu cầu huy động toàn lực điều trị bệnh nhân phải can thiệp ECMO. Sáng 7/4, nam phi công đã không còn sốt, mạch 100 lần/phút, huyết áp 116/70 mmHg, đã ngưng thuốc vận mạch.

Bệnh nhân tiếp tục được can thiệp ECMO từ ngày 5/4 tới nay và thở máy xâm nhập bảo vệ phổi và lọc máu liên tục, tiếp tục được chăm sóc tích cực tại phòng áp lực âm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Hiện tại, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân 91 đều đã ổn.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là, bệnh nhân 91 vốn là phi công, có Sức Khỏe tốt và còn rất trẻ tuổi (mới 43 tuổi), lại không có bệnh lý nền nhưng khi nhiễm COVID-19 lại có diễn biến nặng đến vậy?

Liên quan đến vấn đề này, TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, điều duy nhất bệnh nhân 91 gặp phải chính là tình trạng thừa cân, béo phì khi cân nặng lên tới 100kg. Cũng theo TS Châu, tất cả bệnh nhân COVID-19 đều có thể trở nặng, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Cùng một bệnh nhưng bệnh nhân chuyển biến nặng hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố như hệ miễn dịch, độc lực của virus, di truyền cá nhân...

Qua quá trình điều trị của bệnh nhân 91 cho thấy, phản ứng miễn dịch của người này rất mạnh, bệnh nhân sốt cao liên tục kể từ khi mắc bệnh. TS Châu cho biết: "Lý do phản ứng viêm của bệnh nhân mạnh, chúng tôi đang nghĩ tới do cơ thể của bệnh nhân có những bất thường mà khoa học chưa giải thích được”.

Thông thường, diễn biến bệnh của những người mắc COVID-19 phụ thuộc vào phản ứng cơ thể và tác nhân gây bệnh. Khi có sự xâm nhập của virus, cơ thể sẽ có phản ứng để loại bỏ virus ra ngoài. Tuy nhiên, nếu phản ứng quá mạnh, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các bộ phận khác và cả cơ thể. Phản ứng miễn dịch của bệnh nhân 91 quá mạnh, dẫn đến tình trạng bệnh chuyển biến xấu.

TS Châu cũng bổ sung, giải pháp hiện tại có thể điều trị cho bệnh nhân 91 chính là lọc máu. Khi loại bỏ được các chất viêm và Cytokine ra khỏi cơ thể thì bệnh nhân mới có thể cứu sống.



