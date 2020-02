Tại sao HỆ MIỄN DỊCH có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa virus CORONA?

Vậy hệ miễn dịch có vai trò gì trong phòng ngừa bệnh này?



Cập nhật tin tức virus corona ngày 17/02

Hãng tin Reuters, lúc 7h55 ngày 17/02, dẫn thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến hết ngày 16/02, toàn Trung Quốc đại lục có 2.048 ca nhiễm mới và 105 ca tử vong. Riêng tại Hồ Bắc ghi nhận 1.933 ca nhiễm bệnh mới và 100 ca mới tử vong. So với ngày hôm trước, số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc tăng gần 5% nhưng số ca tử vong giảm từ 139 xuống còn 100 ca.

Đến nay, toàn tỉnh Hồ Bắc có 58.182 ca nhiễm và 1.696 ca chết. Vũ Hán chiếm 71% số trường hợp mắc bệnh và 77% số ca tử vong của toàn tỉnh Hồ Bắc. Với con số tử vong và ca nhiễm mới được công bố, tính đến 7h55 ngày 17/02, toàn thế giới có ít nhất 71.338 ca nhiễm và 1.770 ca tử vong.

Trong số 1.770 người chết, có 1.765 người ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Hong Kong, 1 ở Nhật Bản, 1 ở Philippines, 1 ở Pháp, và 1 ở Đài Loan.



Biểu đồ thể hiện sự gia tăng số ca mắc virus corona tại Vũ Hán

Theo trang web của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến nay Việt Nam mới ghi nhận có 16 trường hợp dương tính với virus corona.

Đây đều là những con số “biết nói” cảnh báo tình hình dịch bệnh virus corona vẫn không ngừng gia tăng mỗi ngày và chưa có xu hướng dừng lại ở đó. Vì vậy, mọi người cần cập nhật những thông tin hữu ích, nâng cao ý thức phòng ngừa, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể để có thể sống an toàn giữa tâm dịch virus corona. Vậy hệ miễn dịch có vai trò gì?

>>> Độc giả có thể xem thêm những kiến thức cơ bản về dịch virus corona TẠI ĐÂY.

Vai trò của hệ miễn dịch trong việc ngăn chặn virus corona

Trên thực tế, bất kể ai (dù là trẻ em hay người lớn) nếu có một hệ thống miễn dịch tốt thì đều có cơ thể khỏe mạnh và khi nhiễm bệnh lý gì cũng sẽ có sức chống chọi và hồi phục nhanh chóng hơn so với những người có hệ miễn dịch yếu kém.

Hệ miễn dịch tốt sẽ đẩy lùi bệnh virus và ung thư. Hiện đã có rất nhiều công trình nghiên cứu Y học trên Thế giới và ở Việt Nam đã chứng minh điều này.





Hệ miễn dịch – “Tấm khiên” vững chắc bảo vệ cơ thể khỏi virus corona

Hệ miễn dịch có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây hại từ bên ngoài như vi khuẩn, virus (bao gồm Covid-19) và chống lại những tác nhân gây hại từ bên trong cơ thể.

Hệ miễn dịch tồn tại và phân bố khắp nơi trong cơ thể con người. Chúng giống như đồn công an, doanh trại quân đội và các tế bào được xem như các đồng chí công an hoặc quân lính bảo vệ sự an toàn cho cơ thể chúng ta. Dựa vào chức năng và hoạt động, các tế bào miễn dịch được chia làm 2 nhóm chính là: Miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu.

+ Miễn dịch đặc hiệu có nghĩa là miễn dịch qua trung gian tế bào, đặc biệt ở đây là các tế bào bạch cầu, lympho-T, lympho-B, đại thực bào… Khi các tế bào này không đủ về số lượng hoặc chất lượng thì sẽ làm tăng khả năng xâm nhập của virus, vi khuẩn.

+ Miễn dịch không đặc hiệu gồm hệ thống da và niêm mạc, có vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối với bệnh do virus corona thì hệ thống niêm mạc đường hô hấp đóng vai trò rất to lớn. Niêm mạc đường hô hấp trên bao gồm mũi, hầu, họng nếu bị tổn thương (kể cả tổn thương nhẹ), sẽ làm tăng nguy cơ bị virus xâm nhập, gây bệnh.

Để an toàn trước sự xâm nhập của virus corona cũng như các bệnh virus nói chung, thì việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể là điều vô cùng quan trọng. Theo chuyên gia Hoàng Văn Huấn: “Bệnh viêm đường hô hấp do virus corona hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy, việc nâng cao sức đề kháng (hệ miễn dịch) là rất quan trọng. Các trường hợp tử vong hầu hết là những người có bệnh mắc kèm và suy giảm miễn dịch, sức đề kháng kém. Do vậy cần có biện pháp nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Khi sức đề kháng đủ mạnh thì có thể ngăn cản virus xâm nhập”. Vậy tăng cường hệ miễn dịch bằng cách nào?

>>> Độc giả có thể xem thêm cách phòng chống virus corona TẠI ĐÂY.

Tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống virus corona hiệu quả bằng sản phẩm thảo dược

Như vậy, hệ thống miễn dịch có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể con người đối với cả việc phòng ngừa và chống lại biến chứng nguy hiểm của bệnh. Để phòng chống sự xâm nhập của virus (trong đó có virus corona), vi khuẩn từ bên ngoài hay bất kỳ tế bào lạ nào xuất hiện bên trong cơ thể gây hại cho con người, thì việc đầu tiên cần làm đó chính là tìm ra giải pháp giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể bằng cách ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, tăng cường luyện tập, đặc biệt là lựa chọn một sản phẩm thảo dược giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Tiêu biểu trong số đó cần phải kể tới thực phẩm bảo vệ Sức Khỏe cốm Subạc.

Đây là sản phẩm được giới chuyên gia đánh giá cao và nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn vì chứa những thảo dược quý và các vitamin, khoáng chất cần thiết giúp tăng cường hệ miễn dịch, bao gồm cả miễn dịch không đặc hiệu (hệ thống da, niêm mạc) và hệ miễn dịch đặc hiệu (miễn dịch qua trung gian tế bào, bao gồm: Bạch cầu, đại thực bào, lympho B, lympho T...).



Cốm Subạc tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống virus corona

Đánh giá về công dụng tăng sức đề kháng của sản phẩm cốm Subạc giúp ngăn ngừa virus corona, chuyên gia Hoàng Văn Huấn có phân tích như sau: “Các thành phần như L- Lysine, Vitamin C, Kali iodid, kẽm gluconate giúp tăng cường hoạt động của tế bào bạch cầu, tăng khả năng nhận diện và tiêu diệt các loại virus, vi khuẩn xâm nhập, trong đó có cả virus corona. Đồng thời, sản phẩm còn cung cấp các acid amin, vi chất cần thiết cho sự sản sinh của các tế bào miễn dịch, từ đó nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh, cụ thể trong trường hợp này đó là ngăn chặn sự tấn công của virus corona.

Cao bạch chỉ, cao nhọ nồi, cao lá xoài, cao tạo giác thích trong cốm Subạc giúp chống viêm, kháng khuẩn tự nhiên (kháng sinh thực vật), tiêu diệt vi khuẩn, virus, chống lại các tổn thương da và niêm mạc, từ đó tăng cường hệ miễn dịch không đặc hiệu và tạo “lá chắn thép” vững chắc, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, trong đó có virus corona”.

Trước sự nguy hiểm của virus corona hay các bệnh virus nói chung thì ngay lúc này, “phòng hơn chống” - việc tăng cường hệ miễn dịch là điều rất cần thiết. Hãy bổ sung ngay cốm Subạc mỗi ngày để vượt qua virus corona an toàn, bạn nhé!

>>> Độc giả có thể xem thêm 5 cách tăng sức đề kháng phòng chống virus corona TẠI ĐÂY.

Để được tư vấn thêm về cách tăng cường hệ miễn dịch, bạn có thể gọi tới tổng đài MIỄN CƯỚC CUỘC GỌI: 18006107 hoặc gọi (zalo/viber): 0916755060 - 0916757545.

Đỗ Nhi

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh