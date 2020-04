Mỹ lo lắng vì thiếu máy thở, tại sao thiết bị này đặc biệt quan trọng với bệnh nhân COVID-19?

Mỹ đang rơi vào tình trạng thiếu máy thở trầm trọng cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Dự kiến, chính quyền liên quang sẽ mua thêm 3.200 máy thở vào 13/4. Tuy nhiên, con số này không "thấm" gì so với nhu cầu mà bang New York đề nghị. Bang New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 ở Mỹ. Mới đây, Thống đống New York Andrew Cuomo cho biết, các cơ sở y tế địa phương trong 2 tuần tới cần đến 30.000-40.000 máy thở do ca nhiễm mới không ngừng tăng nhanh.