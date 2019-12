Tại sao phải khai quật tử thi nữ sinh giao gà bị sát hại tới 2 lần?

Liên quan tới phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, ngày 27/12 tiếp tục diễn ra buổi xét xử thứ hai. Trong buổi làm việc này, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã đề nghị giữ đại diện Viện Kiểm quyền công tố tại phiên tòa làm rõ tại sao cơ quan điều tra khai quật tử thi nạn nhân lần thứ hai.

Luật sư cho rằng liệu có hay không sự tắc trách của cơ quan điều tra dẫn tới việc phải khai quật tử thi lần thứ hai.

Nữ sinh giao gà bị sát hại

Trước đó, khi được Hội đồng xét xử (HĐXX) đề nghị đưa ra quan điểm về yêu cầu bồi thường, khắc phục hậu quả vụ việc, ông Cao Văn Hường (bố nạn nhân) nói rằng vì quá đau đớn nên không thể kê khai hết thiệt hại về vật chất. Do đó, luật sư của nạn nhân đã đồng thời đề nghị dành thời gian cho gia đình bị hại xác định thiệt hại về vất chất để xem xét bù đắp cho gia đình ông Hường.

Trả lời nghi vấn của luật sư, ông Vi Hồng Sơn - đại diện VKS nói: “Vì sao khai quật lần thứ hai đã được thể hiện rõ trong tài liệu hồ sơ vụ án. Nếu luật sư theo vụ án từ đầu thì hẳn phải biết rõ. Kiểm sát viên phân tích ban đầu, các bị cáo khai sau khi bắt giữ Cao Mỹ Duyên, họ để nạn nhân trên thùng xe và đưa đi nhiều nơi rồi thực hiện hành vi đồi bại trên thùng xe.



Từ căn cứ này, cơ quan tố tụng nhận định quá trình giam giữ trên thùng xe, các bị cáo đã sử dụng các hoạt chất làm nạn nhân bất tỉnh. Việc khai quật tử thi là hoạt động tố tụng bình thường để thu thập các chứng cứ nhằm xác định sự thật vụ án.

Hiện trường khai quật thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Ảnh: Thanh niên.



Sau đó, vị đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục mời luật sư nêu ra những tình tiết được cho là còn uẩn khúc để cơ quan tố tụng có trách nhiệm làm rõ. Khi luật sư của nạn nhân không đưa ra thêm tình tiết nào khác. HĐXX bổ sung thêm việc khai quật lần thứ hai là để làm sáng tỏ vụ án.

Trước đó, hồi tháng 2/2019, cơ quan chức năng thực hiện khai quật tử thi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giải thích, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ và lời khai của các đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên buộc cơ quan điều tra phải thực hiện yêu cầu của cơ quan kiểm sát là khai quật lại để làm rõ.



Báo Lao động dẫn lời Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn - chuyên gia tâm lý tội phạm học cho hay việc khai quật tử thi nạn nhân là hoạt động bình thường trong quá trình điều tra tội phạm. Việc này sẽ phát hiện những dấu vết sinh học, hóa học, những dấu vết vật chất khác để đưa ra những chỉ dấu về hành vi của đối tượng, nạn nhân và những người có liên quan.

Chia sẻ với Zing .vn, Tiến sĩ - đại tá Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), khẳng định trong các vụ án, khám nghiệm hiện trường là một quy trình hết sức quan trọng, đặc biệt là các vụ giết người, hiếp dâm. “Công việc này có thể được diễn ra nhiều lần, đó là điều bình thường trong nghề khoa học hình sự”, tiến sĩ Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Lời khai của Vì Văn Toán tại tòa