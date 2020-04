Tại sao Singapore từ một nước kiểm soát COVID-19 tốt lại ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục?

Tính đến trưa 19/4, Singapore ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm mới. Trong số 596 ca mới được ghi nhận chỉ có 25 ca là người Singapore hoặc có giấy tờ sinh sống thường trú tại đây, còn lại là những người lao động nhập cư đang sống ở các kí túc xá.

Với tổng dân số khoảng 5,7 triệu người và tổng diện tích khoảng 700 km2, số ca nhiễm mới kỷ lục được ghi nhận gần đây đủ cho thấy, quốc đảo sư tử bị ảnh hưởng mạnh mẽ do dịch bệnh như thế nào.



Chưa đầy một tháng trước, Singapore còn được khen ngợi là một trong những quốc gia phản ứng và kiểm soát tốt trước dịch COVID-19. Dù không áp dụng biện pháp phong tỏa, quốc gia này vẫn có thể khống chế thành công số lượng các ca nhiễm.

Nguyên nhân bởi, nước này đã tiến hành kiểm dịch và truy tìm dấu vết, bất kỳ ai đến bằng đường hàng không đều được cách ly và theo dõi. Bên cạnh đó, nước này cũng đẩy mạnh hàng loạt chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, các khu cách ly được lắp đặt tại Bệnh viện sau đại dịch SARS năm 2003 càng cho thấy, bệnh nhân được điều trị theo cách an toàn nhất có thể và ngăn nhân viên y tế khỏi nhiễm bệnh.





Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong những ngày gần đây. Ngày 18/4, Singapore ghi nhận 942 ca nhiễm mới. Đây là số ca bệnh cao nhất trong một ngày được ghi nhận ở nước này, tương đương với Hàn Quốc trong thời điểm đỉnh dịch.

Một ngày sau đó, Singapore tiếp tục ghi nhận thêm 596 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona lên 6.588 trường hợp với 11 người tử vong. Con số này khiến Singapore vượt qua Indonesia với 6575 trường hợp để trở thành quốc gia có người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất Đông Nam Á.

Nguyên nhân khiến số ca mắc mới ở Singapore tăng vọt?



Câu trả lời có vẻ đến từ những người nhập cư đang sinh sống trong những ký túc xá chật chội. Theo đó, khoảng 95% số ca bệnh Singapore ghi nhận trong 2 ngày cuối tuần đều là lao động nhập cư, sống chen chúc trong những khu tập thể, ký túc xá với mật độ khoảng 10 người/phòng.





Những người này chủ yếu đến từ các quốc gia thu nhập thấp như Ấn Độ hay Bangladesh , làm việc cho các công trình xây dựng và bến cảng ở Singapore. Các công nhân chủ yếu làm việc tại các công trường xây dựng hay tụ tập bên ngoài nhiễm virus, họ sẽ mang virus trở lại khu tập thể và lây lan sang những người sống cùng phòng, dùng chung nhà bếp, nhà vệ sinh và sinh hoạt trong không gian chung.

Đây chính là lý do tại sao từ tháng 3 ở Singapore bắt đầu ghi nhận những công nhân ở khu tập thể dương tính với COVID-19. Những khu tập thể có ngời nhiễm bệnh đang giảm thiểu sự tương tác giữa các công nhân, những người khác được xét nghiệm và cách ly, nhiều đội ngũ y tế đến từ các bệnh viện và phòng khám được điều tới các khu tập thể.

Hơn 25 khu tập thể ở quốc đảo sư tử phát hiện ca nhiễm COVID-19, trong đó có 43 khu nhà là nơi cư trú của khoảng 200.000 công nhân. Nhiều khu đã bị phong tỏa, trong đó khu tập thể S11 là ổ dịch lớn nhất ở nước này tính đến 16/4 với 979 ca nhiễm.





Ngoài ra, số ca nhiễm mới tăng cũng đến từ việc xét nghiệm trên diện rộng. Tuy nhiên, trong những ngày tới, số ca nhiễm ở khu tập thể nói riêng và ở Singapore nói chung có thể sẽ tiếp tục tăng.

Thời gian qua, các bộ trưởng Singapore liên tục khẳng định trách nhiệm bảo vệ người lao động nhập cư. Chỉ trong vòng hai tuần, chính phủ đã đóng cửa một số khu tập thể, làm việc với các ban quản lý để cải thiện tình trạng vệ sinh dịch tễ và đưa ra những biện pháp hỗ trợ thu nhập.



